चीन में फिर मंडरा रहा कोविड की नई लहर का खतरा! जून से हर हफ्ते देखे जा सकते हैं 6.5 करोड़ नए मामले

By मनाली रस्तोगी | Published: May 26, 2023 10:13 AM

चीन में एक बार कोरोना की नई लहर की वजह से लगभग 6.5 करोड़ मामले हर हफ्ते सामने आ सकते हैं. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महामारी की नई लहर संभवतः जून के अंत में चरम पर होगी.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

