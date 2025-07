Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner, 2025 Wimbledon Final: 25वां ग्रैंड स्लैम कब, जोकोविच को सपना टूटा?, कार्लोस अल्काराज-यानिक सिनर में खिताबी टक्कर, कहां और कब देखें लाइव

Highlights Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner, 2025 Wimbledon Final: नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-3, 6-3, 6-4 से हराकर पहली बार विंबलडन फाइनल में अपनी जगह पक्की की। Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner, 2025 Wimbledon Final: फ़ाइनल रविवार, 13 जुलाई को भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे खेला जाएगा। Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner, 2025 Wimbledon Final: सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner, 2025 Wimbledon Final: दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का फिर से सपना टूट गया। यानिक सिनर और कार्लोस अल्काराज के बीच रविवार (13 जुलाई) को खिताबी टक्कर होगा। रविवार को विंबलडन फाइनल में दोनों टेनिस सुपरस्टार आमने-सामने होंगे। सिनर ने 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-3, 6-3, 6-4 से हराकर पहली बार विंबलडन फाइनल में अपनी जगह पक्की की। अल्काराज ने टेलर फ्रिट्ज़ को 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 (6) से हराकर विम्बलडन टेनिस ग्रैंडस्लैम स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया।

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner, 2025 Wimbledon Final: कब और कहां देखें

विंबलडन 2025 पुरुष एकल फ़ाइनल कब खेला जाएगा? अल्काराज़ और सिनर के बीच विंबलडन 2025 पुरुष एकल फ़ाइनल रविवार, 13 जुलाई को भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे खेला जाएगा।

भारत में विंबलडन 2025 पुरुष एकल फ़ाइनल का सीधा प्रसारण कहाँ होगा? सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा।

पुरुष एकल फ़ाइनल का भारत में सीधा प्रसारण कहाँ होगा? सीधा प्रसारण JioHotstar पर किया जाएगा।

नंबर एक रैंक वाले सिनर सेंटर कोर्ट में इस जीत के साथ पहली बार विम्बलडन के फाइनल में पहुंचे हैं। अल्काराज 22 साल की उम्र में लगातार तीसरा विम्बलडन खिताब और कुल मिलाकर छठा ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने से एक मैच दूर हैं तथा उनकी टक्कर फाइनल में 23 साल के इतालवी खिलाड़ी सिनर से होगी। दूसरे वरीय अल्काराज लगातार 24 मैचों की जीत की लय के साथ फाइनल में पहुंच गए।

अल्काराज ने ऑल इंग्लैंड क्लब में 2023 और 2024 के खिताबी मुकाबलों में जोकोविच को हराया था तथा अब तक मेजर फाइनल में उनका रिकॉर्ड 5-0 है। इसमें एक महीने पहले फ्रेंच ओपन में सिनर पर पांच सेटों में मिली वापसी की जीत भी शामिल है। पांचवीं वरीयता प्राप्त फ्रिट्ज पिछले साल अमेरिकी ओपन में सिनर से हारकर उप विजेता रहे थे।

2009 में एंडी रोडिक के रोजर फेडरर से हारने के बाद फ्रिट्ज विम्बलडन फाइनल में पहुंचने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बनने की कोशिश में जुटे थे। पिछले दो बार के विजेता कार्लोस अल्काराज़ रविवार को यहां होने वाले विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के फाइनल में खिताबी हैट्रिक पूरी करने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगे।

जबकि उनके कट्टर प्रतिद्वंदी और विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ऑल इंग्लैंड क्लब में पहली बार चैंपियन बनने की कोशिश करेंगे। इस मैच में फ्रेंच ओपन के फाइनल की पुनरावृति होगी जिसमें अल्काराज़ ने पहले दो सेट गंवाने और तीन मैच प्वाइंट बचाकर जीत हासिल की थी।

अल्काराज़ ने विंबलडन के शुक्रवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल में टेलर फ्रिट्ज़ को 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 (6) से हराकर लगातार तीसरी विंबलडन चैंपियनशिप जीतने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए। इसके बाद सिनर की बारी आई और उन्होंने पूरी तरह से फिट नहीं दिख रहे नोवाक जोकोविच को 6-3, 6-3, 6-4 से हराकर पहली बार ऑल इंग्लैंड क्लब में फाइनल में प्रवेश किया।

फ्रेंच ओपन के फाइनल के ठीक पांच सप्ताह बाद यह दोनों खिलाड़ी फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि फ्रेंच ओपन का फाइनल लाल बजरी पर खेला गया था जबकि विंबलडन का फाइनल ग्रास कोर्ट पर होगा। अल्काराज़ ने फ्रेंच ओपन का फाइनल पांच घंटे 29 मिनट में जीता था और रविवार को यहां इन दोनों के बीच फिर से कड़ा मुकाबला होने की संभावना है।

स्पेन के इस खिलाड़ी ने स्वीकार किया कि वह उनके करियर का सबसे कड़ा मैच था। उन्होंने कहा, ‘‘ यह अब तक का मेरा सबसे अच्छा मैच था। मुझे इस बात से कोई हैरानी नहीं है कि उसने मुझे मेरी आखिरी सीमा तक धकेल दिया। उम्मीद है कि रविवार को मैं अपनी सीमा में रहूंगा। यह एक शानदार फाइनल होगा और मैं इसमें खेलने के लिए उत्साहित हूं।’’

अल्काराज़ ने कहा, ‘‘मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि मुझे फिर से कोर्ट पर साढ़े पांच घंटे न बिताने पड़ें, लेकिन अगर इसकी जरूरत पड़ी तो मैं इसके लिए तैयार हूं।’’ इटली के खिलाड़ी सिनर को भी उम्मीद है कि यह रोमांचक फाइनल होगा। सिनर ने कहा, ‘‘उम्मीद है कि यह मैच भी पिछले मैच की तरह रोमांचक होगा। मुझे नहीं पता कि यह और बेहतर होगा या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह संभव है।‘‘

अल्काराज का ग्रैंड स्लैम फ़ाइनल में रिकॉर्ड 5-0 है। सिनर के नाम पर तीन ग्रैंड स्लैम खिताब हैं। अल्काराज़ विंबलडन में लगातार 24 मैच जीत चुके हैं और वह इस संख्या में इजाफा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अभी तक जो 12 मैच खेले गए हैं उनमें से अल्काराज़ ने आठ और सिनर ने चार मैच जीते हैं। अल्काराज़ ने हालांकि इटली के खिलाड़ी के खिलाफ पिछले पांचों मुकाबले जीते हैं।

