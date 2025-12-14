Canada: दो भारतीयों की गोली मारकर हत्या, स्टडी वीजा पर आए थे विदेश

Canada:कनाडा में अध्ययन वीजा पर रह रहे दो भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह (27) और रणवीर सिंह (18) की हाल ही में कनाडा के एडमोंटन में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

Canada: कनाडा के एडमॉन्टन शहर में रविवार तड़के हुई गोलीबारी की एक चौंकाने वाली घटना में, दो पंजाबी युवकों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। इस दिल दहला देने वाली वारदात ने कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय, खासकर पंजाबियों के बीच सदमे और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है।

मृतकों की पहचान पंजाब के मानसा जिले से ताल्लुक रखने वाले युवकों के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, दोनों युवक करीब ढाई साल पहले स्टडी वीजा  पर पढ़ाई करने कनाडा आए थे।

आधी रात को हुई वारदात 

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, यह खूनी वारदात एडमॉन्टन के एक व्यस्त इलाके,32 एवेन्यू और 26 स्ट्रीट के चौराहे के पास हुई। मृतकों में से एक की पहचान गुरदीप सिंह (27) के रूप में हुई है, जो पंजाब के गांव थरे का रहने वाला था। वहीं, दूसरा मृतक उसका दोस्त रणवीर सिंह (20) था, जो गांव सैदेवाल (बोहा) का निवासी था।

शनिवार देर रात दोनों युवक एक कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। तभी अचानक कुछ हमलावरों ने उनकी कार को जबरन रुकवाया और बिना कोई मौका दिए उन पर ताबड़तोड़ कई गोलियां चला दीं। हमलावरों ने उन्हें बचने का कोई समय नहीं दिया।

एक की मौके पर मौत, दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम

गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के निवासियों में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि गुरदीप सिंह की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। जबकि, उसका दोस्त रणवीर सिंह खून से लथपथ और गंभीर रूप से घायल अवस्था में तड़प रहा था।

पुलिस ने तत्काल रणवीर सिंह को गंभीर हालत में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन घाव गहरे होने के कारण इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। इस दोहरे हत्याकांड से मानसा जिले में रह रहे उनके परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है।

 पुलिस जांच में जुटी, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही

इस जघन्य अपराध के बाद एडमॉन्टन पुलिस ने तुरंत इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीमें घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और वारदात के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके।

पुलिस इस बात की भी गहराई से जांच कर रही है कि आखिर इतने कड़ाके की ठंड में, जब तापमान माइनस 16 डिग्री सेल्सियस था, आधी रात को ये दोनों युवक घर से बाहर क्यों थे। मृतकों की गतिविधियों और उनके स्थानीय संपर्कों की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि कहीं यह व्यक्तिगत रंजिश या किसी अन्य विवाद का मामला तो नहीं है।

फिलहाल, पुलिस ने किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार करने की पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है। कनाडा में भारतीय दूतावास और स्थानीय पंजाबी संस्थाएं इस दुखद घटना पर नजर बनाए हुए हैं और दोनों युवकों के शवों को भारत भेजने की प्रक्रिया चल रही है।

