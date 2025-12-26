Canada: टोरंटो में भारतीय छात्र की हत्या, अज्ञात ने मारी गोली; भारतीय दूतावास ने कही ये बात
By अंजली चौहान | Updated: December 26, 2025 08:55 IST2025-12-26T08:53:04+5:302025-12-26T08:55:42+5:30
Canada:यह घटना टोरंटो पुलिस द्वारा मंगलवार को यह कहे जाने के बाद सामने आई है कि हाईलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंग्स्टन रोड क्षेत्र में हुई गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई।
Canada: टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने 20 साल के भारतीय डॉक्टरेट छात्र शिवांक अवस्थी की हत्या पर दुख जताया है, जिन्हें टोरंटो स्कारबोरो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास गोली मार दी गई थी।
वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, "हम टोरंटो स्कारबोरो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास एक दुखद गोलीबारी की घटना में एक युवा भारतीय डॉक्टरेट छात्र, शिवांक अवस्थी की दुखद मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं।" "वाणिज्य दूतावास इस मुश्किल समय में पीड़ित परिवार के संपर्क में है, और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर सभी जरूरी मदद दे रहा है।"
पुलिस ने बताया कि अवस्थी को मंगलवार को हाइलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंग्स्टन रोड के पास गोली मारी गई थी। अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्हें गोली लगने का घाव था और मौके पर ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जांचकर्ताओं ने बताया कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही संदिग्ध भाग गए थे। अधिकारियों द्वारा इलाके की तलाशी के दौरान कैंपस को कुछ समय के लिए लॉकडाउन कर दिया गया था। यह घटना इस साल टोरंटो में 41वीं हत्या थी।
इस हत्या से टोरंटो स्कारबोरो यूनिवर्सिटी के छात्रों में डर और गुस्सा फैल गया है। रेडिट पर एक पोस्ट में, एक छात्र ने कहा कि शिवांक अवस्थी, जिन्हें तीसरे साल का लाइफ साइंसेज का छात्र बताया गया है, को कैंपस की घाटी के अंदर दिनदहाड़े गोली मार दी गई, यह इलाका छात्रों द्वारा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और यूनिवर्सिटी द्वारा अक्सर इसका प्रचार किया जाता है। पोस्ट में खराब रोशनी, सर्विलांस कैमरों की कमी और अपर्याप्त सुरक्षा पर चिंता जताई गई, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें छात्रों ने बार-बार उठाया था।
News Release - Homicide Investigation, Highland Creek Trail and Old Kingston Road, Victim: Shivank Avasthi, 20, Image Releasedhttps://t.co/WdkKqp4pGepic.twitter.com/XF6NAYJwgX— Toronto Police (@TorontoPolice) December 24, 2025
इसमें संदिग्धों और मकसद के बारे में जारी की गई सीमित जानकारी की भी आलोचना की गई, और चेतावनी दी गई कि अब कई छात्र कैंपस लौटने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, खासकर वे जो देर रात की क्लास या परीक्षा में शामिल होते हैं। शिवांक अवस्थी टोरंटो स्कारबोरो यूनिवर्सिटी की चीयरलीडिंग टीम के सदस्य भी थे, जिसने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में उन्हें श्रद्धांजलि दी।
टीम ने कहा, "हम अपने प्यारे मैरून, शिवांक अवस्थी के अचानक चले जाने से बहुत दुखी और सदमे में हैं," यह याद करते हुए कि कैसे उन्होंने अपने प्रोत्साहन और समर्थन से अभ्यास के दौरान सबका हौसला बढ़ाया। "वह किसी के भी चेहरे पर मुस्कान ला देते थे, और हम भाग्यशाली थे कि वह हमारी टीम का हिस्सा थे। वह हमेशा हमारे UTSC चीयर परिवार का हिस्सा रहेंगे।"
एक भारतीय महिला की हत्या
यह गोलीबारी शहर में एक भारतीय नागरिक से जुड़ी एक और हिंसक घटना के कुछ ही दिनों बाद हुई है। टोरंटो पुलिस ने बताया कि 30 साल की भारतीय मूल की महिला हिमांशी खुराना की हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस मामले में टोरंटो के ही रहने वाले अब्दुल गफूरी की तलाश कर रही है।
खबरों के अनुसार, पुलिस ने कहा कि यह मामला "घरेलू हिंसा" से जुड़ा हुआ लगता है। एक्स पर एक पोस्ट में, टोरंटो में भारतीय दूतावास ने कहा कि वह हिमांशी खुराना के परिवार की मदद कर रहा है।
दूतावास ने कहा, "हम टोरंटो में एक युवा भारतीय नागरिक सुश्री हिमांशी खुराना की हत्या से बहुत दुखी और हैरान हैं।" "दुख की इस घड़ी में हम उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।"