British Prime Minister: ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनेंगी लिज ट्रस, ऋषि सुनक को हराया

Highlights नए नेता का चुनाव करने के लिए ऑनलाइन और डाक द्वारा मतदान किया है। लिज ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया। सैंतालीस वर्षीय लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनेंगी।

लंदनः विदेश मंत्री लिज ट्रस को ब्रिटेन की सत्ताधारी कंजरवेटिव पार्टी का नेता चुन लिया गया है। भारतवंशी पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को हराने के साथ अब वह ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री होंगी। कंजरवेटिव पार्टी ने इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी।

कंजरवेटिव पार्टी के बैकबेंच सांसदों की 1922 समिति के अध्यक्ष और पार्टी के नेतृत्व संबंधी चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी सर ग्राहम ब्रैडी ने ट्रस (47) की जीत की घोषणा की। उनका पीएम बनना तय है, क्योंकि उनकी पार्टी के पास बहुमत है। भावी पीएम लिज ट्रस को 81,326 वोट और सुनक को 60,399 वोट मिले सुनक 20927 वोट से चुनाव हार गए।

The next UK Prime Minister to be shortly announced; countdown begins between UK Foreign Secretary Liz Truss & former British finance minister Rishi Sunakpic.twitter.com/Ynv4Y1wn4o — ANI (@ANI) September 5, 2022

मतपत्रों के जरिए मतदान में दूसरे स्थान पर आने वालीं विदेश मंत्री ट्रस (47) ने दौड़ में शुरुआत से ही अपना दबदबा कायम रखा है। सैंतालीस वर्षीय लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधान मंत्री बनेंगी। कंजरवेटिव सदस्यों के पोस्टल बैलेट के जरिए सुनक को हराया। बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई को पद छोड़ दिया था। ट्रस ने पिछले साल अक्टूबर में भारत की दो दिवसीय यात्रा की थी।

The next UK Prime Minister to be shortly announced; countdown begins between UK Foreign Secretary Liz Truss & former British finance minister Rishi Sunak



(File photos) pic.twitter.com/4IdgCmUW09 — ANI (@ANI) September 5, 2022

ट्रस मौजूदा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी। मार्गरेट थैचर और टेरीजा मे के बाद ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। ट्रस को विजेता घोषित करने के साथ कंजरवेटिव पार्टी में नेतृत्व पद के लिए मुकाबले को लेकर कई सप्ताह से जारी अभियान समाप्त हो गया।

अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के साथ साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया छा। ट्रस ने जोर देकर कहा कि दोनों देशों को भविष्य के लिए निर्धारित योजनाओं पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत-ब्रिटेन के भविष्य के संबंधों के लिए रोडमैप 2030 को पिछले साल मई में दोनों देशों के बीच एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था।

#WATCH | Liz Truss defeats rival Rishi Sunak to become the new Prime Minister of the United Kingdom pic.twitter.com/Xs4q2A2ldu — ANI (@ANI) September 5, 2022

पार्टी के सदस्यों ने अपने नए नेता का चुनाव करने के लिए ऑनलाइन और डाक द्वारा मतदान किया है। ट्रस ने अपने अभियान में देश के समक्ष मौजूदा वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कर कटौती का संकल्प जताया, इसके विपरीत सुनक का दृष्टिकोण बढ़ती महंगाई से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने तथा संकट के लिए मदद की पेशकश करने के साथ लक्षित उपायों की पेशकश करना है।

Web Title: British Prime Minister UK Foreign Secretary Liz Truss becomes new Prime Minister succeeds ousted Boris Johnson defeats rival Rishi Sunak