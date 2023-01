'पीएम मोदी है पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति', हाउस ऑफ लार्ड्स में बोले ब्रिटिश सांसद करण बिलिमोरिया, कहा-भारत की अर्थव्यवस्था है दुनिया में सबसे तेज

Highlights हाउस ऑफ लार्ड्स में ब्रिटिश सांसद करण बिलिमोरिया ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने पीएम मोदी को पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताया है। यही नहीं सांसद ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी बयान दिया है।

लंदन: हाउस ऑफ लार्ड्स में ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करण बिलिमोरिया ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। लॉर्ड करण बिलिमोरिया ने कहा है कि पीएम मोदी पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक हैं। यही नहीं लॉर्ड करण बिलिमोरिया ने भारत की अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया है और कहा है कि इंडिया की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है।

भारत और पीएम मोदी पर बोलते हुए ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करण बिलिमोरिया ने कहा है कि ''एक लड़के के रूप में, नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एक रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान पर चाय बेची। आज वह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस धरती पर सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हैं। आज भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। आज भारत के पास अगले 25 वर्षों में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विजन है।''

"India has a vision to become, within 25 years, the 2nd largest economy in the world with a GDP of $32 trillion. The Indian Express has left the station. It is now the fastest train in the world—the fastest-growing major economy. The UK must be its closest friend and partner." pic.twitter.com/n1Pdhalw5W