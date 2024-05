UK, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सौर तूफान से औरोरा बोरियालिस की शानदार तस्वीर आई सामनें, यहां देखें

नई दिल्ली: यूरोप, इंग्लैंड और उत्तरी अमेरिका के बादलों में मामूली तौर पर नॉर्दन लाइट बहुत कम ही दिखती हैं, जिन्हें औरोरा बोरियालिस भी कहा जाता है और उनकी छाया से पूरा आसमान जगमग हो गया। हालांकि, माना जा रहा है कि हाल में आए कुछ सालों सबसे शक्तिशाली भू-चुंबकीय तूफान इसकी एक बड़ी वजह है, जिसने सीधे पृथ्वी को हिट किया और अब यह यूएस नॉर्दन ओसिएनिक और वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए) एक दुर्लभ सौर तूफान जारी कर रहा है।

🚨#BREAKING: Much of the Northern United States has a chance to See Northern Lights as Level G4 Severe geomagnetic hits in nearly two decades



📌#UnitedStates | #USA



A series of powerful severe geomagnetic storms are expected to hit Earth tonight into Saturday, affecting much of… pic.twitter.com/iX4b4VwokU — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 10, 2024

Can’t quite believe what I’ve just witnessed with my own eyes! The best #Auroraborealis display I’ve ever seen and I’ve been trying for many years! Stunning and breathtaking, words can’t describe it! Skies over Hornsea, Yorkshire 😍😍#NorthernLights#naturepic.twitter.com/fLbQDwAKnD — Liam James ⚡️ (@liam_lovell) May 10, 2024

