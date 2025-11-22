27 साल की सजा शुरू होने के चंद दिन पहले ही ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो अरेस्ट

साओ पाउलोः ब्राजील की संघीय पुलिस ने शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह कदम ऐसे समय उठाया गया, जब तख्तापलट की कोशिश के लिए उनकी 27 साल की जेल की सजा अगले सप्ताह शुरू होने वाली थी। बोल्सोनारो (70) के एक करीबी सहयोगी ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति को राजधानी ब्रासीलिया में पुलिस फोर्स मुख्यालय ले जाया गया।

Brazil';s former President Bolsonaro arrested a few days before he is due to start serving 27-year prison sentence, reports AP — Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2025

बोल्सोनारो का नाम लिए बिना फोर्स ने एक बयान में कहा कि उसने ब्राजील के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की। बोल्सोनारो 2019 से 2022 तक ब्राजील के राष्ट्रपति रहे थे। ब्राज़ील की संघीय पुलिस और उच्चतम न्यायालय ने मामले में कोई और जानकारी नहीं दी। बोल्सोनारो के सहयोगी एंड्रीली सिरिनो ने पुष्टि की है कि गिरफ़्तारी शनिवार सुबह करीब छह बजे हुई।

सिरिनो ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति को जार्डिम बोटानिको इलाके में उनके आवास से संघीय पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, उनकी सजा अगले सप्ताह शुरू हो सकती है। तख्तापलट की कोशिश के लिए अपनी सज़ा के खिलाफ़ बोल्सोनारो के लिए अपील के सभी विकल्प खत्म हो चुके हैं।

