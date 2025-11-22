27 साल की सजा शुरू होने के चंद दिन पहले ही ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो अरेस्ट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 22, 2025 16:53 IST2025-11-22T16:53:03+5:302025-11-22T16:53:18+5:30

Brazil's former President Jair Bolsonaro taken federal police custody arrested few days before due start serving 27-year prison sentence | 27 साल की सजा शुरू होने के चंद दिन पहले ही ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो अरेस्ट

file photo

साओ पाउलोः ब्राजील की संघीय पुलिस ने शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह कदम ऐसे समय उठाया गया, जब तख्तापलट की कोशिश के लिए उनकी 27 साल की जेल की सजा अगले सप्ताह शुरू होने वाली थी। बोल्सोनारो (70) के एक करीबी सहयोगी ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति को राजधानी ब्रासीलिया में पुलिस फोर्स मुख्यालय ले जाया गया।

बोल्सोनारो का नाम लिए बिना फोर्स ने एक बयान में कहा कि उसने ब्राजील के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की। बोल्सोनारो 2019 से 2022 तक ब्राजील के राष्ट्रपति रहे थे। ब्राज़ील की संघीय पुलिस और उच्चतम न्यायालय ने मामले में कोई और जानकारी नहीं दी। बोल्सोनारो के सहयोगी एंड्रीली सिरिनो ने पुष्टि की है कि गिरफ़्तारी शनिवार सुबह करीब छह बजे हुई।

सिरिनो ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति को जार्डिम बोटानिको इलाके में उनके आवास से संघीय पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, उनकी सजा अगले सप्ताह शुरू हो सकती है। तख्तापलट की कोशिश के लिए अपनी सज़ा के खिलाफ़ बोल्सोनारो के लिए अपील के सभी विकल्प खत्म हो चुके हैं।

Web Title: Brazil's former President Jair Bolsonaro taken federal police custody arrested few days before due start serving 27-year prison sentence

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :BrazilBrazilcourtकोर्ट