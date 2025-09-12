अमेरिका समर्थित ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को तख्तापलट मामले में 27 साल जेल की सजा, 2022 की चुनावी हार के बावजूद पद पर बने रहने को लेकर फैसला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 12, 2025 11:20 IST2025-09-12T11:20:12+5:302025-09-12T11:20:56+5:30
ब्रासीलियाः ब्राजील के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की एक समिति ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 2022 की चुनावी हार के बावजूद पद पर बने रहने के लिए तख्तापलट के प्रयास का दोषी ठहराते हुए उन्हें बृहस्पतिवार को 27 साल और तीन महीने की जेल की सजा सुनायी। बोल्सानारो ने हमेशा आरोपों से इनकार किया है। वह अभी ब्रासीलिया में घर में नजरबंद हैं।
वह फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। मामले की सुनवाई कर रहे पांच न्यायाधीशों में से चार ने दक्षिणपंथी नेता को पांच आरोपों में दोषी ठहराया। इसके साथ ही बोल्सोनारो तख्तापलट की कोशिश में दोषी ठहराए जाने वाले ब्राजील के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस फैसले से ‘‘बहुत असंतुष्ट’’ हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ से रवाना होते समय पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हमेशा बोल्सोनारो को ‘‘बेहद उत्कृष्ट’’ पाया। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला ‘‘ब्राज़ील के लिए बहुत बुरा’’ है। हालांकि, इस फैसले का यह मतलब नहीं है कि बोल्सोनारो को तुरंत जेल भेजा जाएगा।
न्यायालय की समिति अब इस फैसले को सार्वजनिक करने के लिए अधिकतम 60 दिन का समय ले सकती है। इसके बाद बोल्सोनारो के वकीलों को स्पष्टीकरण हेतु याचिका दायर करने के लिए पांच दिन का समय मिलेगा। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति के बड़े बेटे सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो ने ‘एक्स’ पर कहा कि यह सजा ‘‘सर्वोच्च उत्पीड़न’’ है और इतिहास साबित करेगा कि वे सही थे।
इस मुकदमे ने ब्राजीलियाई समाज को दो भागों में बांट दिया है। कुछ लोग पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ चल रही इस प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ अब भी उनका साथ दे रहे हैं। कई लोग सड़कों पर उतरकर इस दक्षिणपंथी नेता का समर्थन कर रहे हैं, जो यह दावा करते हैं कि उन्हें राजनीतिक प्रताड़ना का शिकार बनाया जा रहा है।