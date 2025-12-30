Khaleda Zia Dies: बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के निधन पर 7 दिनों का शोक, BNP ने किया ऐलान
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 30, 2025 10:46 IST2025-12-30T10:45:58+5:302025-12-30T10:46:41+5:30
Khaleda Zia Dies: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
Khaleda Zia Dies: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने अपनी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के बाद मंगलवार को सात दिन के आधिकारिक शोक की घोषणा की। बांग्लादेश की तीन बार प्रधानमंत्री रहीं जिया का ढाका के ‘एवरकेयर’ अस्पताल में उपचार के दौरान स्थानीय समयानुसार सुबह करीब छह बजे निधन हो गया। वह 80 वर्ष की थीं।
#WATCH | From ANI archives - The life and times of Bangladesh's first female Prime Minister, Khaleda Zia, who died earlier today at the age of 80. pic.twitter.com/9fuYJCY7Qs— ANI (@ANI) December 30, 2025
समाचार पोर्टल ‘टीबीएसन्यूजडॉटनेट’ के अनुसार, बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी ने एक संवाददाता सम्मेलन में सात दिवसीय शोक कार्यक्रम की रूपरेखा बताई जिसके तहत नयापलटन स्थित बीएनपी के केंद्रीय कार्यालय और देशभर में पार्टी कार्यालयों पर काले झंडे लगाए जाएंगे। पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उनकी स्मृति में काले बैज पहनेंगे।
बांग्लादेश में पार्टी कार्यालयों और अन्य स्थानों पर दुआ महफिलें (प्रार्थना सभाएं) आयोजित की जाएंगी और कुरान पढ़ी जाएगी। बीएनपी के केंद्रीय कार्यालय, पार्टी अध्यक्ष के ढाका स्थित गुलशन कार्यालय और जिला कार्यालयों में शोक पुस्तिकाएं रखी गई हैं ताकि सदस्य और आम जनता उनकी याद में चंद शब्द लिख सकें और उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें।