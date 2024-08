Bill Bill Pakistan Song Video: हुक्मरानों के खिलाफ वायरल सॉन्ग गाने वाला पाक यूट्यूबर गायब, ISI पर किडनैप का आरोप

Highlights 'बिल बिल पाकिस्तान' गायक को कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने अगवा कर लिया गायक औन का गाना उनके YouTube चैनल से हटवा दिया गया है कुछ एक्स पोस्ट में दावा किया गया है कि गायक को ISI ने अगवा कर लिया है

Bill Bill Pakistan Video Song: पाकिस्तान की माली हालत वैसे ही खराब चल रही है। वहां की आवाम महंगाई-बेरोजगारी से परेशान है। इसको लेकर वहां के यूट्यूबर औन अली खोसा ने 'बिल बिल पाकिस्तान' सॉन्ग गाया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल सॉन्ग में पाकिस्तान के हुक्मरानों की कड़ी आलोचना की गई है। अब खबर है कि इस सिंगर-यूट्यूबर को रातोंरात गायब कर दिया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर उसका अपहरण करने का आरोप है।

गायक औन का गाना भी अब उनके YouTube चैनल पर नहीं मिल रहा है और माना जा रहा है कि अधिकारियों ने इसे हटा दिया है। एक्स से बात करते हुए, औन के भाई अली शेर खोसा ने चिंताजनक रूप से बताया कि 'बिल बिल पाकिस्तान' गायक को "कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने अगवा कर लिया और हिरासत में ले लिया।"

प्रशंसकों और अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करते हुए, उनके भाई ने सोशल मीडिया पर उल्लेख किया कि औन असुरक्षित है और उसका अपहरण कर लिया गया है। अली शेर ने पाकिस्तानी गायक और भाई औन की रिहाई के लिए आवाज़ उठाते हुए पोस्ट किया, "कृपया उसके लिए दुआ करें। यह बात सभी तक पहुँचाएँ क्योंकि यह हमारे परिवार के लिए बहुत मायने रखेगा।"

AOA everyone, today in the middle of the night my Brother @aun_khosa has been taken into custody by some unknown armed men from his Flat in Lahore. Kindly pray for him. Do spread the word as it will mean a lot to our Family #releaseAunAliKhosapic.twitter.com/tBaIPTOa48