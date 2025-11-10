डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच से छेड़छाड़ का आरोप, बीबीसी के डायरेक्टर जनरल और न्यूज CEO ने दिया इस्तीफा, ट्रंप ने कहा- 'बहुत बेईमान लोग'

By अंजली चौहान | Updated: November 10, 2025 08:56 IST2025-11-10T08:55:17+5:302025-11-10T08:56:57+5:30

BBC Executives Resign:महानिदेशक टिम डेवी और समाचार प्रभाग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेबोरा टर्नस दोनों ने इस्तीफा दे दिया है, सीएनएन ने एक ज्ञापन के लीक होने के बाद कहा, जिसमें खुलासा हुआ कि बीबीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के भाषण को भ्रामक रूप से संपादित किया था ताकि ऐसा लगे कि उन्होंने 6 जनवरी, 2021 को सीधे हिंसा का आह्वान किया था।

BBC Director General and News CEO resign over allegations of tampering with Donald Trump speech Trump calls them very dishonest people | डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच से छेड़छाड़ का आरोप, बीबीसी के डायरेक्टर जनरल और न्यूज CEO ने दिया इस्तीफा, ट्रंप ने कहा- 'बहुत बेईमान लोग'

डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच से छेड़छाड़ का आरोप, बीबीसी के डायरेक्टर जनरल और न्यूज CEO ने दिया इस्तीफा, ट्रंप ने कहा- 'बहुत बेईमान लोग'

BBC Executives Resign: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीबीसी के दो शीर्ष अधिकारियों टिम डेवी और डेबोरा टर्नेस के इस्तीफे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आरोप है कि प्रसारणकर्ता ने एक वृत्तचित्र में ट्रंप की टिप्पणियों को भ्रामक रूप से संपादित किया था।

6 जनवरी, 2021 को दिए गए अपने भाषण को "अच्छा" और "उत्तम" बताते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस कार्रवाई को "लोकतंत्र के लिए एक भयानक बात" कहा।

उन्होंने कहा, "बीबीसी के शीर्ष अधिकारी, जिनमें बॉस टिम डेवी भी शामिल हैं, सभी इस्तीफा दे रहे हैं/बर्खास्त किए जा रहे हैं, क्योंकि वे 6 जनवरी के मेरे बहुत अच्छे (उत्तम!) भाषण में "छेड़छाड़" करते हुए पकड़े गए थे।"

ट्रंप ने पोस्ट किया, "इन भ्रष्ट 'पत्रकारों' को बेनकाब करने के लिए द टेलीग्राफ का धन्यवाद। ये बहुत बेईमान लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के तराजू पर पैर रखने की कोशिश की।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, "सबसे बढ़कर, वे एक विदेशी देश से हैं, जिसे कई लोग हमारा नंबर एक सहयोगी मानते हैं। लोकतंत्र के लिए यह कितनी भयानक बात है!"

बीबीसी के शीर्ष अधिकारियों ने इस्तीफा दिया

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, निष्पक्षता और पक्षपात को लेकर बढ़ते विवाद के बीच, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) के दो शीर्ष अधिकारियों ने रविवार को इस्तीफ़ा दे दिया।

सीएनएन ने एक मेमो के लीक होने के बाद बताया कि महानिदेशक टिम डेवी और समाचार प्रभाग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेबोरा टर्नेस दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। इस मेमो में खुलासा हुआ था कि बीबीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को भ्रामक रूप से संपादित किया था ताकि ऐसा लगे कि उन्होंने 6 जनवरी, 2021 को सीधे तौर पर हिंसा का आह्वान किया था।

सीएनएन के अनुसार, जिसने बीबीसी का हवाला दिया, डेवी ने रविवार दोपहर कर्मचारियों को भेजे एक नोट में ब्रिटिश प्रसारक के महानिदेशक पद से इस्तीफ़ा देने की घोषणा की और कहा कि उनका इस्तीफ़ा "पूरी तरह से मेरा फ़ैसला" है।

टर्नेस, जो भी पद छोड़ रहे थे, ने बीबीसी वेबसाइट पर एक बयान में कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप पर पैनोरमा को लेकर चल रहा विवाद उस मुकाम पर पहुँच गया है जहाँ यह बीबीसी - एक ऐसी संस्था जिसे मैं प्यार करता हूँ - को नुकसान पहुँचा रहा है।" सीएनएन ने भी यही बात कही।

उन्होंने आगे कहा, "हालांकि गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि बीबीसी न्यूज़ पर संस्थागत पक्षपात के हालिया आरोप ग़लत हैं।"

ये इस्तीफ़े ब्रिटिश अख़बार, द टेलीग्राफ़ द्वारा देखे गए एक आंतरिक व्हिसलब्लोइंग मेमो के बाद आए हैं, जिसमें खुलासा हुआ था कि बीबीसी ने ट्रंप का एक "छेड़छाड़" किया हुआ भाषण प्रसारित किया था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कैपिटल हिल के दंगाइयों को प्रोत्साहित किया और उनसे कहा कि वह उनके साथ "पूरी ताकत से लड़ने" के लिए चलेंगे।

दरअसल, सीएनएन ने कहा कि ट्रंप ने 6 जनवरी, 2021 को वाशिंगटन डीसी में अपने भाषण में कहा था कि "हम कैपिटल तक पैदल चलेंगे और अपने बहादुर सीनेटरों, कांग्रेसियों और महिला सांसदों का उत्साहवर्धन करेंगे।"

लीक हुए आंतरिक मेमो का हवाला देते हुए, सीएनएन ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री में फुटेज को जोड़कर ऐसा दिखाया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसी बातें कह रहे हैं जो उन्होंने वास्तव में कभी नहीं कहीं।

Web Title: BBC Director General and News CEO resign over allegations of tampering with Donald Trump speech Trump calls them very dishonest people

विश्व से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Donald TrumpBBCUSडोनाल्ड ट्रंपबीबीसी