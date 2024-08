'हिंदुओं का नरसंहार': इस्लामी चरमपंथियों ने अल्पसंख्यक आबादी पर किया हमला, महिलाओं का किया अपहरण, वीडियो वायरल

ढाका: शेख हसीना के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से सोमवार को इस्तीफा देने और देश छोड़कर चले जाने के बाद वहां पैदा हुई अराजकता के बीच इस्लामी चरमपंथियों ने हिंदू समुदाय के खिलाफ आतंक और हिंसा की लहर फैलाने के लिए राजनीतिक उथल-पुथल का फायदा उठाया। देश भर से इस्लामी भीड़ द्वारा हिंदू घरों पर हमला करने, उन्हें जला देने और महिलाओं का अपहरण कर भयावह अराजकता फैलाने की खबरें आ रही हैं।

And the genocide of Hindus by IsIamists in #Bangladesh continues...

They're openly burning the Hindu's houses, kiIIing them, abducting women......



Forget condemning, so called seculars are rejoicing it...#AllEyesOnBangladeshiHinduspic.twitter.com/FcmLDZ5GNa — Mr Sinha (@MrSinha_) August 5, 2024

मजबूत नेतृत्व की कमी से उत्साहित इस्लामवादी समूहों ने हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का अवसर जब्त कर लिया है, जो लंबे समय से मुस्लिम-बहुल राष्ट्र में भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। स्थिति चरम बिंदु पर पहुंच गई है, हिंदू समुदाय अपने जीवन और अपनों की सुरक्षा के लिए निरंतर भय में जी रहा है। एक मजबूत सरकारी प्रतिक्रिया की कमी ने हमलावरों को प्रोत्साहित किया है, जो देशभर में कहर बरपा रहे हैं।

BREAKING:



Islamists attack a Hindu village in Bangladesh.



They surround the homes and threaten the people inside.



At the end of the video, they enter the house and lead the Hindus out, rounding them up and forcing them out of the village



🇧🇩🇮🇳 pic.twitter.com/ZLIOiLZIRJ — Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2024

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने हिंसा की निंदा की है और हिंदू अल्पसंख्यक की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है। हालाँकि, बांग्लादेशी अधिकारी प्रतिक्रिया देने में धीमे रहे हैं और स्थिति गंभीर बनी हुई है।

बांग्लादेश में रविवार को हुई हिंसक झड़प में एक हिंदू पार्षद समेत करीब 100 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स से संकेत मिलता है कि हिंदू घरों और मंदिरों, जैसे कि इस्कॉन और काली मंदिर से संबंधित, को विशेष रूप से निशाना बनाया गया, जिससे भक्तों को आश्रय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

BREAKING:



More and more videos coming out of Bangladesh, showing local Islamists taking advantage of the chaos in the country to attack the homes of the Hindu community in the country



🇧🇩🇮🇳 pic.twitter.com/jiGwd3UXF1 — Visegrád 24 (@visegrad24) August 5, 2024

बांग्लादेश में सोमवार को उस समय अराजकता फैल गई, जब शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से अचानक इस्तीफा दे दिया और सैन्य विमान से देश छोड़कर चली गईं। हसीना के देश छोड़कर जाने की खबर फैलते ही सैकड़ों लोगों ने उनके आवास में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट की।

प्रदर्शनकारियों ने राजधानी में स्थित हसीना के आवास और अन्य प्रतिष्ठानों पर हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की। हसीना की अवामी लीग सरकार के मंत्रियों, पार्टी सांसदों और नेताओं के ढाका और ढाका के बाहर स्थित आवासों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया।

(भाषा इनपुट के साथ)

