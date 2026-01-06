Bangladesh violence: 18 दिन में 6 हिंदू की हत्या?, फैक्ट्री और किराना दुकान मालिक की हमलावरों ने गोली मारी और गला रेता?
By सतीश कुमार सिंह | Updated: January 6, 2026 14:47 IST2026-01-06T14:45:35+5:302026-01-06T14:47:05+5:30
हिंदू व्यापारी को सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी जो एक समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक भी थे।
ढाकाः बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति पर हमले की एक और घटना सामने आई है। प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के नरसिंगदी शहर में अज्ञात हमलावरों ने एक किराना दुकान के मालिक 40 वर्षीय हिंदू व्यक्ति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी। यह घटना सोमवार रात हुई। इससे कुछ ही घंटों पहले बांग्लादेश के जेस्सोर जिले में सोमवार को अज्ञात हमलावरों ने एक हिंदू व्यापारी को सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी जो एक समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक भी थे।
Bangladesh violence: मारे गए हिन्दू-
1. मणि चक्रवर्ती- 5 जनवरी
2. राणा प्रताप बैरागी-5 जनवरी
3. खोकन चंद्र दास- 3 जनवरी
4. अमृत मंडल-24 दिसंबर
5. दीपू चंद्र दास- 18 दिसंबर
6. बजेंद्र बिस्वास- 30 दिसंबर
‘बीडीन्यूज 24’ की खबर के अनुसार, पलाश उपजिला के चारसिंदूर बाजार में दुकानदार मणि चक्रवर्ती पर सोमवार रात करीब 11 बजे हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। पलाश पुलिस थाना प्रमुख (ओसी) शाहेद अल मामून ने बताया कि मणि शिबपुर उपजिला के साधरचार यूनियन निवासी मदन ठाकुर के बेटे थे। मणि चारसिंदूर बाजार में किराना दुकान के मालिक थे।
हाल के सप्ताहों में मारे गए वह तीसरे हिंदू कारोबारी हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बताया कि मणि जब सोमवार रात दुकान बंद करके अपने घर लौट रहे थे तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार एवं स्थानीय रूप से निर्मित हथियार से वार किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मणि की मौके पर ही मौत हो गई।
बांग्लादेश के जेस्सोर जिले में सोमवार को अज्ञात हमलावरों ने एक हिंदू व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी, जो एक समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक भी थे। स्थानीय मीडिया की खबरों में बताया गया है कि कारोबारी के सिर में तीन गोली मारने के बाद उनका गला रेत दिया गया।
बांग्ला भाषा के दैनिक समाचार पत्र ‘प्रथम आलो’ के अनुसार मृतक की पहचान खुलना मंडल के जेस्सोर जिले के केशबपुर उपजिला स्थित अरुआ गांव निवासी 38 वर्षीय राणा प्रताप बैरागी के रूप में हुई है। दैनिक समाचार पत्र के अनुसार, बैरागी की मोनिरामपुर के कोपलिया बाजार में बर्फ बनाने की फैक्टरी थी।
इसके अलावा वह नरैल से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र ‘दैनिक बीडी खबर’ के कार्यवाहक संपादक भी थे। ‘बीडीन्यूज24’ समाचार पोर्टल के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अबुल बासर ने बताया कि यह घटना सोमवार शाम लगभग 5:45 बजे कपालिया बाजार में हुई।
स्थानीय लोगों और पुलिस का हवाला देते हुए ‘प्रथम आलो’ ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने उन्हें बर्फ फैक्टरी से बाहर बुलाया और कपालिया बाजार के पश्चिमी हिस्से में स्थित कपालिया क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर के सामने वाली गली में ले गए।
इसमें कहा गया है कि इसके बाद बदमाशों ने उनके सिर में करीब से गोली मारी और फरार हो गए। अखबार के अनुसार, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अखबार ने मोनिरामपुर पुलिस थाने के प्रभारी मोहम्मद राजिउल्लाह खान के हवाले से बताया, ‘‘बैरागी को पहले सिर में तीन गोलियां मारी गईं और फिर उनका गला रेत दिया गया।’
खान ने यह भी कहा कि उनकी हत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। हत्या किसने की या किस कारण से हुई, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि मृतक के खिलाफ दो पुलिस थानों में चार मामले दर्ज हैं। हालांकि, इन मामलों का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।
यह गोलीबारी हिंदू समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की कड़ी में एक और घटना है। इसके पहले तीन जनवरी को खोकन चंद्र दास (50) की चाकू से वार करने के बाद जलाकर हत्या कर दी गई थी। इस तरह 24 दिसंबर को राजबारी कस्बे के पांगशा उपज़िला में एक अन्य हिंदू व्यक्ति अमृत मंडल की कथित जबरन वसूली के आरोप में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।
मयमनसिंह शहर में 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास (25) की कथित ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी और उनके शव को आग लगा दी। चटगांव के बाहरी इलाके रावजान क्षेत्र में 23 दिसंबर को अज्ञात लोगों ने कतर में काम करने वाले कामगारों सुख शिल और अनिल शिल के घर में आग लगा दी, लेकिन बाल-बाल बच गए। मयमनसिंह जिले में गोली मारकर हत्या किए गए बजेंद्र बिस्वास शामिल हैं।