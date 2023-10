Bangladesh Train Collision: ढाका के पास दो रेलगाड़ियों में टक्कर, 20 लोगों की मौत, 100 घायल

Highlights कई लोग क्षतिग्रस्त डिब्बों के नीचे फंसे हुए हैं। मालगाड़ी पीछे से एगारो सिंधुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास हादसा हुआ।

Bangladesh Two Trains Collided: बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास दो रेलगाड़ियों की टक्कर में 20 लोगों की मौत हो गई और 100 घायल हो गए हैं। राहत और बचाव तेज हो गया है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। हादसा उस समय हुआ, जब शाम करीब सवा चार बजे किशोरगंज से ढाका जा रही पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई।

Fire official says two trains collided outside the Bangladeshi capital, killing a dozen people and injuring scores, reports AP — Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2023

अधिकारियों ने बताया कि हादसा स्थानीय समयानुसार शाम करीब सवा चार बजे उस समय हुआ जब किशोरगंज से ढाका आ रही पैसेंजर ट्रेन को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। समाचार पोर्टल बीडीन्यूज24 ने भैरब रेलवे स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी के हवाले से कहा कि अब तक 20 लोगों के शव मिले हैं।

At least eight people were killed and several others injured after two trains collided in Bangladesh, reports Reuters citing Police — ANI (@ANI) October 23, 2023

समाचार पोर्टल ने कहा कि कई लोग क्षतिग्रस्त डिब्बों में फंसे हुए हैं। ढाका रेलवे पुलिस अधीक्षक अनवर हुसैन ने कहा, "प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मालगाड़ी ने एगारो सिंधुर ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी।" पुलिस ने राहत तेज कर दी और घायलों को भर्ती कराया है।

BREAKING: A container train headed towards Chattogram collided with the #Dhaka-bound Egarosindhur Express around 3:30pm today#Bangladesh#TrainAccidenthttps://t.co/ApB4A20ShK — The Daily Star (@dailystarnews) October 23, 2023

यह दुर्घटना तब हुई जब राजधानी ढाका से लगभग 80 किलोमीटर (50 मील) दूर भैरब में एक यात्री ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई। स्थानीय पुलिस अधिकारी सिराजुल इस्लाम ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि बचाव अभियान जारी है।

Web Title: Bangladesh Two Trains Collide Fire official says Bangladeshi capital killing 20 people and 100 injuring scores