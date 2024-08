Bangladesh Unrest: देश छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के घर पर बोला धावा, ले आए ब्रा और साडियां, तस्वीरें और वीडियो वायरल

Highlights बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ जो सोमवार को सेना के तख्तापलट में बदल गया। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के तुरंत बाद सेना प्रमुख जनरल वेकर-उज-जमान ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी।

Bangladesh Unrest: बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ जो सोमवार को सेना के तख्तापलट में बदल गया। एक नाटकीय घटनाक्रम में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के तुरंत बाद सेना प्रमुख जनरल वेकर-उज-जमान ने कहा कि सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से खड़े होने का भी आग्रह किया।

हालांकि, जैसे ही यह खबर फैली कि हसीना एक सैन्य विमान में देश से भाग गईं, प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर धावा बोल दिया और पूर्व प्रधानमंत्री की ब्रा और साड़ियों सहित जो कुछ भी वे कर सकते थे उसे लूट लिया।

#Bangladesh: What’s in the bag?



It has sarees of Sheikh Hasina, will make my wife Prime Minister. pic.twitter.com/Q4oYqweiMS — Pooja Mehta (@pooja_news) August 5, 2024

वायरल वीडियो और तस्वीरों में एक प्रदर्शनकारी को बेशर्मी से हाथ में ब्रा पकड़े हुए दिखाया गया है, जिसे उसने कथित तौर पर पूर्व पीएम के आधिकारिक आवास से लूटा था। ब्रा पकड़ने और दिखाने वाले व्यक्ति की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो गई और व्यापक रूप से वायरल हो रही हैं। वीडियो और दृश्यों में प्रदर्शनकारियों को हसीना के आधिकारिक आवास से सभी प्रकार की चीजें ले जाते हुए दिखाया गया है।

🔺 BANGLADESH:



People of Bangladesh have taken multiple items out of the official residency of PM Hasina Wajid in Ganabhaban. The Saree of PM Sheikh Hasina can be seen carried by a protestor. pic.twitter.com/Gd3qLnhGqQ — Tactical Tribune (@TacticalTribun) August 5, 2024

कई वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे कुछ प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना की साड़ियां लूट लीं और इस पर शेखी भी बघारी। एक वीडियो में एक व्यक्ति को अपने सिर पर ट्रॉली बैग ले जाते हुए दिखाया गया है और सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि ट्रॉली बैग साड़ियों से भरा था जो उसने पूर्व पीएम के आवास से लूटी थी।

यदि कोई यह सोचता है कि प्रदर्शनकारी पूर्व प्रधानमंत्री की साड़ियां चुराने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, तो यह गलत होगा क्योंकि शेख हसीना के आवास के अंदर घुसी भीड़ में शामिल एक युवक को पूर्व प्रधानमंत्री की साड़ी पहने देखा गया था।

Protesters in Bangladesh are stealing BRA of their ex PM #Bangladesh#SheikhHasinapic.twitter.com/ZQDovcojfu — Shashank Tyagi (@odd_me_out2) August 5, 2024

कहां है शेख हसीना?

This ignorant person is carrying bra in his hand and is acting as if he has achieved something.#BangladeshBleeding#Bangladesh#SheikhHasinapic.twitter.com/5x2dPZxtuc — Kartik 😼🇮🇳🚩 (@_Muffin_Men) August 5, 2024

शुरुआती सस्पेंस के बाद यह साफ हो गया कि शेख हसीना भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं और सोमवार शाम को दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतरीं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वह जल्द ही लंदन के लिए उड़ान भरने वाली हैं। हालाँकि, इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

