Bangladesh Protest: शेख मुजीब की प्रतिमा के गले में रस्सी डाल कर गिराया गया, चला बुल्डोजर, ढाका में जमकर उत्पात, देखें वीडियो

Highlights शेख मुजीब की प्रतिमा के गले में रस्सी डाल कर गिराया गया डॉ. मुहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार होंगे पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने का भी आदेश

Bangladesh Protest Live Coverage: बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने और प्रधानमंत्री पर से इस्तीफा देने के बाद भी सड़कों पर उतरे लोग शांत नहीं हुए। भीड़ ने बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता शेख बंग बंधु शेख मुजीब उर रहमान की प्रतिमा को तोड़ दिया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शेख मुजीब की कई आदमकद प्रतिमाएं थीं। कुछ को हथौड़े से तोड़ा गया, कुछ पर बुल्डोजर चलाए गए तो कुछ मूर्तियों को रस्सियों में बांधकर गिरा दिया गया। प्रतिमाएं तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी नारे भी लगा रहे थे। खेख मुजीब की प्रथिमाएं तोड़े जाने की कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं।

Bangladeshis demolished the statue of the man who led the movement to create Bangladesh. He was murdered with his entire family, except two of his daughters, who finally went into exile on Monday. History will be rewritten. pic.twitter.com/5eZR1K7U6p