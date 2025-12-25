Bangladesh Protest: 17 साल बाद लंदन से ढाका लौटे बीएनपी कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान, लाखों समर्थक पहुंचे, वीडियो

Highlights Bangladesh Protest Live: जिया बीमार हैं और उनका उपचार किया जा रहा है। Bangladesh Protest Live: प्रधानमंत्री पद के प्रमुख उम्मीदवार के रूप में उभरकर सामने आए हैं। Bangladesh Protest Live: शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी हैं।

Bangladesh Protest Live: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के ढाका पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। लाखों समर्थक ढाका की सड़क पर दिख रहे हैं। 17 साल बाद लंदन से ढाका लोट रहे हैं। 2008 में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र लंदन चले गए थे। ग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के समर्थक ढाका हवाई अड्डे की ओर मार्च कर स्वागत किया। 17 साल लंदन में निर्वासन में रहने के बाद बांग्लादेश लौटे। बीमार पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया (80) के बेटे रहमान (60) आगामी फरवरी में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरे हैं।

UPDATE | BNP Acting Chairman Tarique Rahman has landed in Dhaka, Bangladesh. https://t.co/KbJJY18IvY — ANI (@ANI) December 25, 2025

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ढाका पहुंच गए हैं और स्वदेश लौटने पर उनके भव्य स्वागत में जनसैलाब उमड़ पड़ा। रहमान ऐसे वक्त में देश पहुंचे हैं जब फरवरी में संसदीय चुनाव होने वाले हैं। वह 17 साल के अंतराल के बाद बांग्लादेश लौटे हैं और ऐसे समय में वापस आए हैं जब देश में राजनीतिक अस्थिरता और विरोध-प्रदर्शन की एक नयी लहर है।

बांग्लादेश में प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी हैं। तारिक रहमान (60) पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और वह आगामी आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के प्रमुख उम्मीदवार के रूप में उभरकर सामने आए हैं। जिया बीमार हैं और उनका उपचार किया जा रहा है।

VIDEO | Dhaka: Law enforcement agencies remain on high alert at Hazrat Shahjalal International Airport ahead of BNP leader Tarique Rahman’s return to Bangladesh.



Tarique Rahman, the acting chairperson of the Bangladesh Nationalist Party (BNP) and son of former Prime Minister… pic.twitter.com/GEZXHBB9q8 — Press Trust of India (@PTI_News) December 25, 2025

Bangladesh Nationalist Party (BNP) acting chairman Tarique Rahman landed in Dhaka to a rousing welcome — Press Trust of India (@PTI_News) December 25, 2025

रहमान लगभग 17 वर्षों से लंदन में स्व-निर्वासन में रह रहे हैं। बीएनपी के प्रवक्ता रुहुल कबीर रिज़वी ने जिया के बड़े बेटे रहमान की वापसी का जिक्र करते हुए कहा, "यह एक निर्णायक राजनीतिक क्षण होगा।" उनके पिता ज़ियाउर रहमान सैन्य शासक से नेता बने थे। जियाउर ने बीएनपी की स्थापना की। वह 1977 से 1981 तक राष्ट्रपति थे, जब उनकी हत्या कर दी गई थी।

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने रहमान की वापसी के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का आदेश दिया है, जबकि बीएनपी ने ताकत दिखाने के लिए उनके स्वागत के दौरान लाखों समर्थकों को इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की खुफिया शाखा के प्रमुख नजरूल इस्लाम ने कहा, हमने उनकी वापसी पर अपनी बढ़ी हुई निगरानी के तहत गुप्त और प्रत्यक्ष दोनों तरह के सुरक्षा उपाय किए हैं।

बांग्लादेश नागर विमानन प्राधिकरण ने कहा है कि भीड़-भाड़ न हो, इसके लिए बुधवार शाम से हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आगंतुकों के प्रवेश के लिए 24 घंटे का प्रतिबंध रहेगा। रहमान की वापसी ऐसे वक्त हो रही है, जब छात्रों के नेतृत्व में हिंसक प्रदर्शन के कारण पांच अगस्त, 2024 को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में बीएनपी फिर से अग्रणी बनकर उभरी है। सत्ता में 2001-2006 के कार्यकाल के दौरान बीएनपी की साझेदार, जमात-ए-इस्लामी और उसके इस्लामी सहयोगी अब बीएनपी की मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में हैं।

अंतरिम सरकार ने एक आदेश के माध्यम से देश के सख्त आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत अवामी लीग को भंग कर दिया था। ‘ढाका ट्रिब्यून’ अखबार के अनुसार, रहमान के साथ उनकी पत्नी डॉ. जुबैदा रहमान और बेटी ज़ैमा रहमान भी आईं हेैं। वह एवरकेयर अस्पताल में अपनी बीमार मां से मिलेंगे। शनिवार को, उन्हें औपचारिक रूप से मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

रहमान युवा नेता उस्मान हादी की कब्र पर जाएंगे, जिनकी हाल में ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल मस्जिद के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रहमान को 2007-2008 के दौरान सेना समर्थित कार्यवाहक सरकार के दौरान गिरफ्तार किया गया। अंतरिम सरकार द्वारा रिहा किए जाने के बाद वह उपचार के लिए ब्रिटेन चले गए और तब से वहीं रह रहे हैं।

