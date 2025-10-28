बांग्लादेश के इस्लामवादियों ने इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की, बताया इसे चरमपंथी हिंदुत्व संगठन

ढाका: बांग्लादेश में हिफ़ाज़त-ए-इस्लाम और इंतिफ़ादा बांग्लादेश जैसे कट्टरपंथी संगठनों ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) पर बैन लगाने की मांग की, जिसे उन्होंने एक "चरमपंथी हिंदुत्व संगठन" बताया। यह मांग ऐसे समय में आई है जब हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें बांग्लादेश के अंतरिम सेटअप, जिसका नेतृत्व मुहम्मद यूनुस कर रहे हैं, ने इस्कॉन को बैन करने की मांग वाली एक रिट याचिका के जवाब में उसे एक "धार्मिक कट्टरपंथी संगठन" बताया है।

इसके अलावा, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और इस्कॉन केंद्रों पर हमले हुए हैं, साथ ही कृष्णा दास प्रभु, जो इस्कॉन के पूर्व सदस्य थे और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ बेहतर बर्ताव की वकालत कर रहे थे, उन्हें भी अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद जेल में डाल दिया गया है।

बांग्लादेश में, जहां मुहम्मद यूनुस अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की हत्याओं और यौन उत्पीड़न की खबरों को मीडिया द्वारा बनाई गई राजनीतिक कहानियां बताकर खारिज कर देते हैं, वहीं हसीना के बाद ढाका इस्लामाबाद की तरफ झुक गया है, और इस्लामी समूह राज्य की साफ़ सुरक्षा में अपने पैर पसार रहे हैं।

ढाका और चट्टोग्राम में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर रैलियां

शुक्रवार को, इंतिफ़ादा बांग्लादेश ने ढाका की बैतुल मुकर्रम नेशनल मस्जिद के बाहर जमावड़े के दौरान छह मांगें रखीं। इंतिफ़ादा की मांगों में से एक यह थी कि इस्कॉन पर बैन लगाया जाए और इस ग्रुप के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। ढाका के बांग्ला डेली, देश रूपांतर के अनुसार, भारत विरोधी आतंकवादी और अल-कायदा से जुड़े अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (ABT) के चीफ, जसिमुद्दीन रहमानी ने कहा, "इस्कॉन एक हिंदू संगठन नहीं है। यह यहूदियों द्वारा बनाया गया एक चरमपंथी संगठन है।"

ढाका के बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, चटगांव रैली में एक अनजान स्पीकर ने कहा, "जिस तरह अवामी लीग को अपराधों में शामिल होने के लिए बैन किया गया है, और सीनियर आर्मी ऑफिसर्स पर गलत काम करने के लिए केस चलाया गया है, उसी तरह इस्कॉन जैसे चरमपंथी संगठन को भी कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।" स्पीकर ने आगे कहा, "हम सरकार से अपील करते हैं कि इस आतंकवादी संगठन को तुरंत बैन करे। देश में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का एकमात्र तरीका इस्कॉन पर बैन लगाना है।"

चटगांव जिले के हाथजारी में एक और सभा को संबोधित करते हुए, केंद्रीय संयुक्त महासचिव और हाथजारी मदरसा के मुहद्दिस, अशरफ अली निज़ामपुरी ने आरोप लगाया, "इस देश में, चरमपंथी हिंदुत्व संगठन इस्कॉन भारत के एजेंट के तौर पर काम करता है, और मुसलमानों के खिलाफ तोड़फोड़ वाली गतिविधियों में शामिल है।"

उन्होंने आगे दावा किया कि इस्कॉन ने "इज़राइली तरीकों का पालन करते हुए, मंदिरों के नाम पर पूरे देश में एक के बाद एक कई एस्टैब्लिशमेंट बनाए हैं, और कमज़ोर सनातन समुदाय के सदस्यों पर अत्याचार किया है। पड़ोसी राज्य के हाई कमीशन के प्रभाव का इस्तेमाल करके, इस्कॉन ने अपने हिंदुत्व गतिविधियों को जारी रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के कुछ हिस्सों से सपोर्ट हासिल कर लिया है।"

