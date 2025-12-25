Bangladesh: दीपू चंद्र दास के बाद बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, अमृत मंडल के रूप में हुई पहचान

ढाका: दीपू चंद्र दास के बाद, बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पीड़ित की पहचान 29 साल के अमृत मंडल के रूप में हुई है, जिसे राजबाड़ी के पांग्शा में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। बताया जा रहा है कि यह घटना बुधवार रात को हुई। मंडल पर रात करीब 11 बजे पांग्शा उपजिला के होसैंदांगा पुराने बाज़ार में हमला किया गया और हमले के तुरंत बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस के अनुसार, भीड़ की हिंसा भड़कने से पहले स्थानीय लोगों ने मंडल पर कथित तौर पर जबरन वसूली का आरोप लगाया था। पुलिस ने बताया कि अमृत मंडल उनके रिकॉर्ड में एक स्थानीय ग्रुप लीडर के तौर पर दर्ज थे, जिसे "सम्राट वाहिनी" कहा जाता था। वह होसैंदांगा गांव के रहने वाले थे।

अधिकारियों ने हमले में शामिल लोगों की पहचान करने और लिंचिंग की घटना की वजह बनने वाली घटनाओं के क्रम का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में तनाव पैदा हो गया है, जिसके बाद और अशांति को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

यह हत्या बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की मॉब लिंचिंग के कुछ ही दिनों बाद हुई है। 18 दिसंबर को, मैमनसिंह के भालुका में फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास को ईशनिंदा का आरोप लगाकर पीट-पीटकर मार डाला गया था। उनकी मौत के बाद, भीड़ ने उनके शव को एक पेड़ से बांध दिया और आग लगा दी।

बांग्लादेश इस समय धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली हिंसा और हमलों की लहर का सामना कर रहा है। इस बीच, भारत इस बदलती स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहा है और बांग्लादेशी अधिकारियों से दास की हत्या के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह किया है।

