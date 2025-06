Axiom-4 mission Launch: शुभांशु शुक्ला आज रचेंगे इतिहास, 12 बजे रवाना होगा एक्सिओम-4 मिशन; अंतरिक्ष में करेंगे ये काम

Axiom-4 mission Launch: भारत के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सिओम मिशन 4 के चालक दल के सदस्य के साथ अंतरिक्ष के लिए रवाना होंगे। इस मिशन पर न सिर्फ नासा बल्कि भारत की नजरें भी टिकी हुई है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक ऐतिहासिक निजी अंतरिक्ष उड़ान, बुधवार को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा।

नासा और स्पेसएक्स के सहयोग से एक्सिओम स्पेस ने इस मिशन का आयोजन किया, जिसमें एक विविध अंतरराष्ट्रीय चालक दल शामिल है और यह वाणिज्यिक और वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बड़ा कदम है।

फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सुबह 2:31 बजे EDT (दोपहर 12:01 बजे IST) पर प्रक्षेपित होने वाला यह मिशन स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में चार अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा, जिसे फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। ISS के साथ डॉकिंग गुरुवार, 26 जून को सुबह 7:00 बजे EDT (शाम 4:30 बजे IST) के आसपास होने की उम्मीद है।

