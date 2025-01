Australian Open 2025: 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना टूटा?, सेमीफाइनल का पहला सेट हारने के बाद मैच से हटे नोवाक

Highlights ज्वेरेव फाइनल में जगह बनाने में सफल रहे। पहला सेट टाईब्रेकर में 7-6 (5) से गंवा दिया था। चारों ओर चक्कर लगाया और मैच से हटने का फैसला किया।

Australian Open 2025: नोवाक जोकोविच चोटिल होने के कारण शुक्रवार को यहां अलेक्जेंडर ज्वेरेव के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल के सेमीफाइनल का पहला सेट हारने के बाद मैच से हट गए। जोकोविच ने पहला सेट टाईब्रेकर में 7-6 (5) से गंवा दिया था। इसके बाद उन्होंने नेट के चारों ओर चक्कर लगाया और मैच से हटने का फैसला किया। इस तरह से ज्वेरेव फाइनल में जगह बनाने में सफल रहे। कार्लोस अल्कराज के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान जोकोविच की पांव की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था।

🤯 @alexzverev claims an extraordinary first set - and ultimately the match.



Having battled through the set, @djokernole has been forced to retire due to injury.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025pic.twitter.com/uH2iiLJaVC