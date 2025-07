Pakistan: बलूचिस्तान में हथियारबंद लोगों ने 9 बस यात्रियों का अपहरण करने के बाद मार डाला

बलूचिस्तान: शुक्रवार को पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक और हमले में उग्रवादियों ने पंजाब के 9 यात्रियों को एक यात्री बस से उतारकर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सहायक आयुक्त झोब नवीद आलम ने बताया कि यह घटना प्रांत के झोब इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई।

हथियारबंद विद्रोहियों ने यात्रियों के पहचान पत्र जाँचे और उनमें से नौ को क्वेटा से लाहौर जा रही बस से उतारकर गोली मार दी। आलम ने बताया कि सभी नौ लोग पंजाब प्रांत के अलग-अलग इलाकों के थे। उन्होंने कहा, "हमने नौ शवों को पोस्टमार्टम और दफ़नाने के लिए अस्पताल पहुँचा दिया है।"

यह पहली बार नहीं है जब विद्रोहियों ने पंजाब प्रांत के लोगों और बलूचिस्तान के विभिन्न राजमार्गों पर चलने वाली यात्री बसों को निशाना बनाया हो।

हालाँकि, किसी भी समूह ने इस हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अतीत में, जातीय बलूच आतंकवादी समूहों ने पंजाब के लोगों के खिलाफ ऐसे लक्षित हमले किए हैं।

इस बीच, विद्रोहियों ने क्वेटा, लोरालाई और मस्तुंग में तीन अन्य आतंकवादी हमले भी किए, लेकिन बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने दावा किया कि सुरक्षा बलों ने इन हमलों को नाकाम कर दिया।

बलूचिस्तान मीडिया में अपुष्ट रिपोर्टों में दावा किया गया है कि विद्रोहियों ने रात के दौरान प्रांत में कई जगहों पर हमले किए और सुरक्षा बलों को चौकियों, सरकारी प्रतिष्ठानों, पुलिस थानों, बैंकों और संचार टावरों पर हमला करके घेर लिया।

रिंद ने हमलों की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने कहा कि इनमें से किसी में भी किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ईरान और अफ़ग़ानिस्तान की सीमा से सटा बलूचिस्तान लंबे समय से चल रहे हिंसक विद्रोह का गढ़ है।

Armed men kidnap, kill nine bus passengers in Pakistan, say officialshttps://t.co/hU00kXLN6y



Armed men killed nine bus passengers after kidnapping them in Pakistan's southwestern Balochistan province, officials said on Friday.#ArianaNews#Pakistan#Balochistan#Kidnappic.twitter.com/fcSFnFnrOm