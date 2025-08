खालिस्तान विरोधी सिख सुखी चहल की मौत, यूएस में रहस्यमय तरीके से मौत पर उठे सवाल

Sukhi Chahal Death: खालिस्तानी अलगाववाद के कड़े विरोध के लिए जाने जाने वाले भारतीयसिख सुखी चहल अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमेरिका में उनकी अचानक और रहस्यमयी मौत ने प्रवासी भारतीयों और खालिस्तानी विरोधी समुदायों को गहराई से प्रभावित किया है। कैलिफ़ोर्निया में चहल की अप्रत्याशित मौत ने उनके दोस्तों और सहयोगियों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

उनके एक करीबी दोस्त जसपाल सिंह ने खुलासा किया कि चहल गुरुवार को एक परिचित के घर रात्रिभोज में शामिल हुए थे। सिंह ने शनिवार को बताया, "भोजन के कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।" उन्होंने यह भी बताया कि घटना से पहले चहल का स्वास्थ्य ठीक था।

He worked for unity, fought for truth and inspired many.



Sukhi Chahal, the fearless voice of Punjab, is no more.



