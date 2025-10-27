ब्रिटेन में एक और भारतीय मूल की महिला का रेप, पुलिस ने 'नस्लीय हमले' के मामले में तलाशी अभियान शुरू किया
October 27, 2025
आरोपी का CCTV फुटेज पब्लिक अपील के तौर पर जारी किया गया है। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट रोनन टायरर ने कहा कि जांचकर्ता हमलावर की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए "दिन-रात" काम कर रहे हैं।
लंदन: यूनाइटेड किंगडम में वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस उत्तरी इंग्लैंड के वॉल्सॉल में 20 साल की एक महिला के साथ 'नस्लीय भेदभाव' के साथ रेप के आरोपी एक आदमी की तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि पीड़िता भारतीय मूल की है। शनिवार शाम को महिला की सुरक्षा को लेकर चिंता होने के बाद अधिकारियों को पार्क हॉल इलाके में बुलाया गया। आरोपी का CCTV फुटेज पब्लिक अपील के तौर पर जारी किया गया है। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट रोनन टायरर ने कहा कि जांचकर्ता हमलावर की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने के लिए "दिन-रात" काम कर रहे हैं।
पुलिस लोगों से कर रही है सबूत देने की अपील
संदिग्ध एक गोरा आदमी है, जिसकी उम्र 30 के आस-पास है, उसके बाल छोटे हैं और उसने गहरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है, CCTV फुटेज देख रही है और गवाहों से बात कर रही है। टायरर ने ज़ोर देकर कहा कि जिस किसी के पास भी डैशकैम फुटेज या इलाके में किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी है, वह एक अहम सुराग दे सकता है।
सिख फेडरेशन UK समेत स्थानीय कम्युनिटी ग्रुप्स ने पुष्टि की है कि महिला पंजाबी है और चिंता जताई है, यह देखते हुए कि पिछले महीने पास के ओल्डबरी में भी एक सिख महिला के साथ इसी तरह का नस्लीय भेदभाव वाला रेप हुआ था। हालांकि पुलिस फिलहाल इन मामलों को आपस में नहीं जोड़ रही है, लेकिन जांच में स्पेशलिस्ट अधिकारी शामिल हैं।
चीफ सुपरिटेंडेंट फिल डॉल्बी ने कहा कि पुलिस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है और लोगों को भरोसा और सपोर्ट देने के लिए कम्युनिटी के साथ जुड़ रही है।
UK के ओल्डबरी में सिख महिला का रेप
इससे पहले, वेस्ट मिडलैंड्स के ओल्डबरी में 20 साल की एक सिख महिला के साथ रेप के शक में 30 साल के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया था, जिसे पुलिस नस्लीय मकसद से किया गया हमला बता रही है। 9 सितंबर को रिपोर्ट किए गए इस हमले में कथित तौर पर नस्लभेदी टिप्पणियां भी शामिल थीं।
स्थानीय सिख नेताओं, सांसदों और कम्युनिटी ग्रुप्स ने इस हमले की निंदा की और एकजुटता दिखाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि जांच जारी है और लोगों से मदद करने की अपील की।