अमेरिकी कंपनी के CEO ने कॉल पर किया ले ऑफ, भारतीय कर्मचारियों को मिनटों में निकाला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 3, 2025 11:40 IST2025-10-03T11:07:21+5:302025-10-03T11:40:36+5:30
Layoff: एक भारतीय ने रेडिट पर पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया कि अमेरिकी कंपनी ने उसे और अन्य भारतीय कर्मचारियों को मिनटों में नौकरी से निकाल दिया। लोगों ने उस कर्मचारी को नई नौकरी ढूँढ़ने में मदद करने के लिए प्रेरित किया। एक अमेरिकी कंपनी के कर्मचारी ने पोस्ट में बताया कि उसे "बिना किसी पूर्व सूचना" के नौकरी से निकाल दिया गया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारी ने एक अमेरिकी कंपनी में घर से काम करने के बारे में बताया। छंटनी के बारे में बात करते हुए, कर्मचारी ने कहा, "मैं एक अमेरिकी कंपनी में घर से काम करता हूँ और यह सचमुच किसी भी अन्य दिन की तरह ही था। मैं सुबह 8:30 बजे उठा, 9 बजे कार्यालय में लॉग इन किया और 11 बजे का कैलेंडर आमंत्रण देखा। यह हमारे सभी भारतीय कर्मचारियों के लिए हमारे सीओओ के साथ एक अनिवार्य बैठक थी। मैं 11 बजे उसमें शामिल हुआ, वह 11:01 बजे शामिल हुए, सभी के कैमरे और माइक बंद कर दिए, और हमें सहजता से बताया कि उन्होंने 'अपने अधिकांश भारतीय कर्मचारियों को जाने देने का कठिन निर्णय लिया है' और यह 'प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन नहीं था, बल्कि आंतरिक संगठनात्मक पुनर्गठन के कारण था'।"
सीओओ ने कथित तौर पर सभी को बताया कि अगर किसी को नौकरी से निकाला जाता है, तो उन्हें एक ईमेल भेजा जाएगा, और फिर किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार करते हुए मीटिंग से बाहर निकल गए।
कर्मचारी ने आगे कहा, "कोई पूर्व सूचना नहीं, तैयारी का कोई समय नहीं। उन्होंने अक्टूबर का वेतन महीने के अंत में देने की पेशकश की है और सभी छुट्टियाँ भुना ली जाएँगी। इनमें से कुछ भी उस भावना की भरपाई नहीं कर सकता जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। यह पहली बार है जब मुझे नौकरी से निकाला गया है और यह वाकई बहुत बुरा है।"
सोशल मीडिया पर क्या कहा गया?
"यह सुनकर दुख हुआ, भाई। आपकी पिछली टिप्पणी से मुझे लग रहा है कि आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं। मुझे बताएँ कि क्या आप वित्तीय सेवाओं में काम करने में सहज होंगे। मुझे यकीन नहीं है कि इससे कितना फायदा होगा, लेकिन अगर यह कारगर रहा तो मैं आपको रेफ़र कर सकता हूँ," एक व्यक्ति ने पोस्ट किया। ओपी ने जवाब दिया, "अगर वे वित्तीय सेवाओं में बिना किसी अनुभव वाले किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखने के लिए तैयार होते, तो मैं बहुत निराश होता।" एक और ने सुझाव दिया, "यह सुनकर मुझे दुख हुआ। मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। मुझे कुछ साल पहले नौकरी से निकाल दिया गया था, और मैं महीनों तक बहुत दुखी रहा। बस यह समझ लीजिए कि यह आपकी गलती नहीं है, और लगभग हर किसी को अपने करियर में कम से कम एक बार नौकरी से निकाला जाता है। मुझे अपने पैरों पर वापस आने में कुछ महीने लगे, लेकिन अब मुझे एक ऐसी नौकरी मिल गई है जिससे मैं प्यार करता हूँ। इस मौके का फायदा उठाकर देखिए कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। यह वही हो सकता है जो आप कर रहे हैं या कुछ और। निराश मत होइए, इससे आप और भी मज़बूत बनेंगे। अपने नेटवर्क से संपर्क करें या नए संपर्क बनाना शुरू करें जो आपको अगली भूमिका दिलाएँ।"
तीसरे ने कहा, "यह बहुत दुखद है। ओपी, आप एक ऐसी नौकरी के हकदार हैं जहाँ आपको महत्व और सम्मान दिया जाए, और मुझे उम्मीद है कि आपको जल्द ही एक बेहतर अवसर मिलेगा!" चौथे ने लिखा, "छंटनी सबसे बुरी चीज़ है। मुझे दो बार नौकरी से निकाला जा चुका है, और वो आवाज़ें अब भी मेरे ज़हन में हैं। और जिस तरह से ये छंटनी की जाती है वो बेहद क्रूर है, आपको सभी रिपॉजिटरी, स्लैक से निकाल दिया जाएगा और आप अचानक कंपनी के दुश्मन बन जाएँगे। आज भी मुझे इससे डर लगता है। काश इन कंपनियों के लिए कड़े क़ानून होते। हाँ, कर्मचारियों की छंटनी एक हिस्सा है, लेकिन इसे सम्मान के साथ करें।"