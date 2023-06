अमेरिका: व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडन के साथ पहुंचे पीएम मोदी, स्वागत के लिए हजारों लोगों की उमड़ी भीड़

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में हुआ स्वागत जो बाइडन ने पीएम मोदी का स्वागत किया व्हाइट हाउस में गूंजा राष्ट्रगान

वाशिंगटन डीसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रथम महिला जिल बिडेन द्वारा व्हाइट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए व्हाइट हाउस के बाहर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पूरी व्हाइट हाउस नारों से गूंज उठा।

गौरतलब है कि रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में बढ़ते भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता करने से पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति बिडेन व्हाइट हाउस के ओवल कार्यालय में एक-पर-एक बैठक करेंगे।

व्हाइट हाउस के लॉन में पहुंचने पर, पीएम मोदी, जो पाउडर ब्लू जैकेट के साथ पारंपरिक सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए थे, का राष्ट्रपति बिडेन और प्रथम महिला जिल बिडेन ने स्वागत किया। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुआ।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi, US President Joe Biden and First Lady of the United States Jill Biden wave at the people gathered at the South Lawns of the White House in Washington, DC. pic.twitter.com/YyNbwykAsn