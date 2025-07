'अमेरिका की लाडला बच्चा योजना', पेटीएम फाउंडर ने ट्रंप के "वन बिग ब्यूटीफुल बिल" लाने पर ली चुटकी, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

US: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया, जिसमें कर कटौती और पेंटागन तथा सीमा सुरक्षा के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा देना शामिल है। इस बिल के सामने आने के बाद पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया है। पेटीएम फाउंडर ने ट्रंप की चुटकी लेते हुए एक पोस्ट में नवजात शिशुओं के लिए वित्तीय भविष्य को गति देने के लिए एक साहसिक अमेरिकी प्रस्ताव पर टिप्पणी की और इसे अमेरिका लाड़ला बच्चा योजना कहा।

विजय शेखर ने मजाकिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रम्प के "वन बिग ब्यूटीफुल बिल" में शामिल एक प्रस्ताव जिसका उद्देश्य 1 जनवरी, 2025 और 31 दिसंबर, 2028 के बीच पैदा होने वाले प्रत्येक अमेरिकी बच्चे के लिए स्टॉक मार्केट निवेश खाते में $1,000 जमा करना है। इस फंड को एसएंडपी 500 जैसे इंडेक्स फंड में निवेश किया जाएगा, जिसमें माता-पिता या अन्य लोगों से प्रति वर्ष $5,000 तक का अतिरिक्त योगदान दिया जाएगा।

इसी पर ट्रंप की चुटकी लेते हुए पेटीएम मालिक ने ये पोस्ट की। पोस्ट में एक समाचार के अंश को जोड़ते हुए उन्होंने लिखा, "अमेरिका की लाडला बच्चा योजना।"

गौरतलब है कि ट्रंप के नए बिल के अनुसार, बच्चे के लिए स्टॉक मार्केट निवेश खातों पर कर नहीं लगेगा और 18 वर्ष की आयु से शिक्षा, व्यवसाय शुरू करने या घर खरीदने जैसे उपयोगों के लिए आंशिक रूप से सुलभ होंगे - 30 वर्ष की आयु तक पूर्ण पहुँच के साथ।

जबकि सदन ने विधेयक पारित कर दिया है, यह अभी भी अमेरिकी सीनेट में समीक्षाधीन है और अभी तक कानून नहीं बन पाया है। प्रस्ताव पूर्वव्यापी नहीं है, और पात्रता बच्चे और माता-पिता दोनों के पास सामाजिक सुरक्षा संख्या होने पर निर्भर करती है।

बिल के पारित होने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन ने अभी-अभी 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट' पारित किया है।" हमारी पार्टी पहले से कहीं ज़्यादा एकजुट है, और हमारा देश "हॉट" है।

