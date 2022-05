अमेरिका में सामने आया मंकीपॉक्स वायरस का पहला मामला, जानिए इसके लक्षण

By मनाली रस्तोगी | Published: May 19, 2022 10:31 AM

अमेरिका में मैसाचुसेट्स स्वास्थ्य अधिकारियों और सीडीसी ने बुधवार को इस साल देश के पहले मामले की पुष्टि की। मैसाचुसेट्स के स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान में कहा, "मामले से जनता को कोई खतरा नहीं है, और व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है और अच्छी स्थिति में है।"

