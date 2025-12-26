अमेरिका ने नाइजीरिया में ISIS आतंकियों पर गिराए बम, जानिए ट्रंप ने क्यों दिए एयरस्ट्राइक के आदेश

US Launches Air Strikes In Nigeria: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि उन्होंने उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया में ISIS के ठिकानों पर शक्तिशाली हमले करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने कहा कि यह समूह इस क्षेत्र में ईसाइयों को निशाना बना रहा था।

अमेरिकी हमले अक्टूबर और नवंबर में रिपब्लिकन नेता द्वारा पश्चिम अफ्रीकी देश को सैन्य हस्तक्षेप की चेतावनी देने के बाद हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि वहां के ईसाइयों को "अस्तित्व का खतरा" है जो "नरसंहार" के बराबर है।

ट्रंप के अनुसार, ये हमले उन आतंकवादियों के खिलाफ किए गए जिन्होंने मुख्य रूप से निर्दोष ईसाइयों को निशाना बनाया और "क्रूरता से उनकी हत्या की"।

ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर पोस्ट के एक हिस्से में लिखा था, "मैंने पहले ही इन आतंकवादियों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ईसाइयों का नरसंहार बंद नहीं किया, तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, और आज रात ऐसा ही हुआ। युद्ध विभाग ने कई सटीक हमले किए, जैसा कि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही कर सकता है।"

🇺🇸🪖🇳🇬 BREAKING America is staying engaged—and expanding its reach. Minutes ago, Donald J. Trump announced that, under his direct orders, the United States Air Force carried out large-scale airstrikes against Islamic State militants operating in Northern Nigeria, who for years… pic.twitter.com/wFi4e9cL1t — Ruger Stocking ☦️ ⚖️ ☕️ (@rugerstocking) December 25, 2025

राष्ट्रपति ने कहा कि वह अपने नेतृत्व में "कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे"।

नाइजीरियाई सरकार ने अमेरिका के साथ सहयोग की पुष्टि की

नाइजीरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये हमले नाइजीरिया और अमेरिका के बीच चल रहे सुरक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में किए गए। इसमें आतंकवादी समूहों को निशाना बनाने के लिए खुफिया जानकारी साझा करना और रणनीतिक सहयोग शामिल है।

मंत्रालय के एक एक्स पोस्ट में पुष्टि की गई कि ये हमले "आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के खतरे" से निपटने के उद्देश्य से सुरक्षा सहयोग का हिस्सा थे। मंत्रालय ने आगे कहा कि ईसाइयों, मुसलमानों या किसी अन्य समुदाय को निशाना बनाने वाली आतंकवादी हिंसा उसके मूल्यों का "अपमान" है।

अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने हमलों को अंजाम देने में समर्थन और सहयोग के लिए नाइजीरियाई सरकार को धन्यवाद देने के लिए एक्स का सहारा लिया। उन्होंने दोहराया कि "राष्ट्रपति पिछले महीने स्पष्ट थे" कि निर्दोष ईसाइयों की हत्या बंद होनी चाहिए।

हेगसेथ ने पोस्ट में लिखा, "युद्ध विभाग हमेशा तैयार रहता है, इसलिए ISIS को आज रात - क्रिसमस पर पता चला। और भी बहुत कुछ आने वाला है।" पेंटागन ने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें एक युद्धपोत से कम से कम एक मिसाइल लॉन्च होते हुए दिखाया गया है।

नवंबर में ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने नाइजीरिया में "नरसंहार" के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया और अगर यह जारी रहा तो सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी।

इससे पहले, नाइजीरिया ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया था, जिसमें नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद ने स्पष्ट किया था कि देश का संविधान सभी धर्मों के नागरिकों की रक्षा करता है।

पोस्ट में लिखा था, "नाइजीरिया को धार्मिक रूप से असहिष्णु बताना हमारी राष्ट्रीय वास्तविकता को नहीं दर्शाता है।" उन्होंने यह भी कहा कि देश सभी धर्मों की रक्षा के लिए अमेरिका के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नाइजीरिया की आबादी उत्तर में रहने वाले मुसलमानों और दक्षिण में रहने वाले ईसाइयों के बीच बंटी हुई है।

Web Title: America bombs ISIS terrorists in Nigeria why Trump ordered air strike