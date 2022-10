Pakistan: इमरान खान के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट, कोर्ट की अवमानना को लेकर कार्रवाई

Highlights न्यायाधीश के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तारी वारंट हुआ जारी हालांकि उन्होंने अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर इमरान खान ने माफी मांग ली है इमरान खान ने यह सुनिश्चित करते हुए कहा है कि वह आगे से ऐसा दोबारा नहीं करेंगे

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया गया है। पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद के मारगल्ला पुलिस स्टेशन के एक मजिस्ट्रेट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख के खिलाफ 20 अगस्त को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के बारे में टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

हालांकि अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर इमरान खान ने माफी मांग ली है और यह सुनिश्चित किया है कि वह आगे से ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। दरअसल, इमरान खान ने एक रैली में देशद्रोह के मामले में अपने सहयोगी और करीबी माने जाने वाले शहबाज गिल की पुलिस रिमांड को मंजूर करने के लिए जज जेबा चौधरी की कड़ी आलोचना की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना का नोटिस थमाया था।

Pakistan | A magistrate of Islamabad's Margalla police station issued arrest warrant against PTI chief Imran Khan related to a case registered on August 20 for his remarks regarding Additional District & Sessions Judge Zeba Chaudhry, reports Pakistan's Geo News



