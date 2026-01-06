Earthquake in Japan: जापान में 6.2 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी; जानें क्या करें, क्या न करें

Earthquake in Japan: पश्चिमी जापान में मंगलवार को शक्तिशाली भूकंप आया लेकिन इससे सुनामी का कोई खतरा नहीं है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6.2 थी और यह उत्तर-पश्चिमी जापान के शिमाने प्रांत में आया। प्रांतीय राजधानी मात्सुए और तोत्तोरी प्रांत के कुछ शहर समेत आसपास के शहरों में सबसे अधिक झटके महसूस किए गए।

एजेंसी ने बताया कि भूकंप का केंद्र लगभग 10 किलोमीटर (6.2 मील) की गहराई में था। उसने साथ ही कहा कि सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भूकंप से जान-माल के किसी प्रकार के नुकसान की फिलहाल कोई सूचना नहीं मिली है।

परमाणु विनियमन प्राधिकरण ने कहा कि क्षेत्र में शिमाने परमाणु बिजली संयंत्र और एक संबंधित केंद्र में कोई असामान्यता नहीं पाई गई। जापान, प्रशांत के ‘रिंग ऑफ फायर’ कहलाने वाले क्षेत्र पर स्थित है जो भूकंप के लिहाज से दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है।

सुनामी से बचने के लिए क्या करें

1- सुरक्षित स्थान की योजना बनाएं

ऊंचाई वाले स्थान: अपने क्षेत्र में समुद्र तल से कम से कम 100 फीट (30 मीटर) ऊपर या तट से 2-3 किलोमीटर दूर किसी सुरक्षित स्थान की पहचान पहले से कर लें।

निकासी मार्ग: घर और ऑफिस से सुरक्षित स्थान तक पहुँचने का रास्ता जान लें। इसे पैदल तय करने का अभ्यास करें, क्योंकि आपदा के समय सड़कें जाम हो सकती हैं।

2- इमरजेंसी किट तैयार रखें

एक बैग में निम्नलिखित सामान रखें जो भागते समय साथ ले जाया जा सके:

पीने का पानी और डिब्बाबंद भोजन।

फर्स्ट-एड किट और जरूरी दवाएं।

टॉर्च और अतिरिक्त बैटरियां।

जरूरी दस्तावेज (पहचान पत्र, बीमा पत्र) वॉटरप्रूफ बैग में।

थोड़ी नकदी।

3- संचार और सूचना

रेडियो: बैटरी से चलने वाला रेडियो रखें ताकि आधिकारिक चेतावनियों को सुना जा सके।

संपर्क सूची: परिवार के सदस्यों के नंबर याद रखें या कागज पर लिखकर रखें। एक "आउट-ऑफ-स्टेट" संपर्क व्यक्ति तय करें जिससे सब बात कर सकें।

4- तुरंत कार्रवाई (जब सुनामी की चेतावनी मिले)

देरी न करें: जैसे ही चेतावनी मिले, तुरंत ऊंचे स्थान की ओर निकलें। सामान बचाने के चक्कर में कीमती समय बर्बाद न करें।

पैदल चलें: अगर संभव हो तो पैदल चलें ताकि ट्रैफिक जाम में न फंसें।

बहुमंजिला इमारत: अगर आप ऊंचे स्थान पर नहीं जा सकते, तो किसी मजबूत कंक्रीट की इमारत की तीसरी या चौथी मंजिल पर चले जाएं।

