'21वीं सदी भारत और आसियान की है': पीएम मोदी ने 2026 को समुद्री सहयोग का साल घोषित किया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया, जिसमें भारत और आसियान क्षेत्र के बीच मज़बूत हो रही रणनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक साझेदारी पर ज़ोर दिया। साझा इतिहास, मूल्यों और व्यापारिक संबंधों पर ज़ोर देते हुए, मोदी ने आसियान को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम स्तंभ बताया और आसियान की केंद्रीयता और इंडो-पैसिफिक पर उसके दृष्टिकोण के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की।

तिमोर-लेस्ते का स्वागत, थाईलैंड की महारानी माँ के निधन पर शोक

अपने संबोधन में, पीएम मोदी ने तिमोर-लेस्ते का आसियान के सबसे नए सदस्य के रूप में स्वागत किया, जिससे इस समूह के सदस्यों की संख्या 11 हो गई है। उन्होंने थाईलैंड की महारानी माँ के निधन पर शोक भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “भारत और आसियान मिलकर दुनिया की लगभग एक-चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम भूगोल, संस्कृति और मूल्यों को साझा करते हैं,” उन्होंने भारत-आसियान साझेदारी की गहराई पर ज़ोर देते हुए यह बात कही।

व्यापक रणनीतिक साझेदारी: स्थिरता का एक स्तंभ

पीएम मोदी ने भारत-आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी को वैश्विक स्थिरता और विकास का एक स्रोत बताया, खासकर अनिश्चित समय में। उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग लगातार बढ़ा है, जिससे व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और क्षेत्रीय सुरक्षा में साझा लक्ष्यों को मज़बूती मिली है।

समावेशिता और सस्टेनेबिलिटी की थीम

इस साल के आसियान शिखर सम्मेलन की थीम, "समावेशिता और सस्टेनेबिलिटी" पर बात करते हुए, मोदी ने डिजिटल समावेशन, खाद्य सुरक्षा और मज़बूत सप्लाई चेन जैसी पहलों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया। उन्होंने आपदा राहत, मानवीय सहायता, समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकोनॉमी में आसियान भागीदारों के साथ भारत की सक्रिय भूमिका पर ज़ोर दिया।

2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया

एक बड़ी घोषणा में, पीएम मोदी ने शिक्षा, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा और साइबर सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को और मज़बूत करने के लिए 2026 को "आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष" घोषित किया। मोदी ने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और लोगों के बीच संबंधों को गहरा करने के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा, "21वीं सदी हमारी है - यह भारत और आसियान की है।"

भविष्य के लिए विज़न

पीएम मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि "आसियान समुदाय विज़न 2045" और "विकसित भारत 2047" का साझा विज़न दोनों क्षेत्रों और पूरी मानवता के लिए एक उज्जवल भविष्य में योगदान देगा। 1995 में संवाद साझेदारी से लेकर वर्तमान व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक आसियान के साथ भारत की लंबे समय से चली आ रही भागीदारी, इंडो-पैसिफिक में क्षेत्रीय स्थिरता, समृद्धि और समावेशी विकास के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

