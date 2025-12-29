सो रहे थे लोग, 16 बुजुर्ग जिंदा जले, इंडोनेशिया के वृद्धाश्रम में भयावह हादसा
December 29, 2025
मनाडोः इंडोनेशिया के एक वृद्धाश्रम में रविवार शाम को आग लगने से 16 बुजुर्गों की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत के मनाडो में स्थित इस एक मंजिला इमारत में आग उस समय लगी, जब वहां रहने वाले लोग सो रहे थे। उत्तरी सुलावेसी पुलिस के प्रवक्ता आलमस्याह हसीबुआन ने कहा, "जमीनी स्तर पर काम कर रही टीम ने पुष्टि की है कि मरने वालों की संख्या वर्तमान में 16 है। इनमें से 15 लोग जिंदा जल गए, एक पीड़ित का शव मिला है।" हसीबुआन ने बताया कि घटना में 15 लोग सुरक्षित बच गए हैं, जो मनाडो के दो अस्पतालों उपचाराधीन हैं। अधिकारियों के अनुसार, शवों को पहचान के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां परिजनों की मदद ली जा रही है।
अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय निवासियों द्वारा आपातकालीन सेवाओं को सूचना दिए जाने के बाद, दमकल के छह वाहनों को आग बुझाने में दो घंटे से अधिक का समय लगा। प्रारंभिक पुलिस रिपोर्ट में आग का कारण बिजली से संबंधित गड़बड़ी को बताया गया था, लेकिन अधिकारियों ने बाद में कहा कि आग लगने के कारणों की अभी जांच की जा रही है।