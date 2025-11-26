हांगकांग में बहुमंजिला इमारतों में लगी आग, आसमान में दिखा धुएं का गुबार, 13 की मौत

November 26, 2025

Hong Kong: एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 700 निवासियों को अस्थायी आश्रयों में पहुंचाया गया है, हालांकि अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वांग फुक कोर्ट आवासीय परिसर में लगी आग में अभी भी अन्य लोग फंसे हुए हैं।

Hong Kong: हांगकांग के एक बहुमंजिला आवासीय परिसर में बुधवार को आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई। अग्निशमन सेवा ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि नौ लोगों को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया तथा चार अन्य को अस्पताल भेजा गया, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। उन्होंने बताया कि लगभग 700 लोगों को अस्थायी आश्रयों में पहुंचाया गया है।

शहर के ताई पो जिले में स्थित इस परिसर के बाहरी हिस्से में लगाए गए बांस के मचानों पर भीषण आग की लपटें फैले गईं। घटनास्थल के वीडियो में दमकलकर्मी आग बुझाने का प्रयास करते नजर आए।

ताई पो जिला परिषद के सदस्य लो हियु-फंग ने बुधवार को स्थानीय टीवी स्टेशन टीवीबी को बताया कि आग में फंसे अधिकांश निवासी बुजुर्ग थे। अग्निशमन सेवा विभाग ने बताया कि आग दोपहर के समय लगी। रात तक आग की चेतावनी का स्तर बढ़ा दिया गया।

