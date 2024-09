लेबनान में इजरायल द्वारा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताजा हमले में 100 लोगों की मौत, 400 से अधिक लोग घायल

Highlights इज़रायली सेना लेबनान में 300 ठिकानों पर हवाई हमले किए हमलों में कम से कम 100 लोग मारे गए और 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए IDF ने लोगों को तुरंत अपने घरों और अन्य इमारतों को छोड़ने की चेतावनी दी

नई दिल्ली: लेबनान में इजरायल द्वारा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताजा हमले में 100 लोगों की मौत गए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, सोमवार को दक्षिणी लेबनान में इज़रायल द्वारा किए गए हमलों में कम से कम 100 लोग मारे गए और 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिनमें बच्चे, महिलाएँ और चिकित्सक शामिल हैं।

इज़रायल ने लेबनान के कई इलाकों में बमबारी की, जबकि उसके रक्षा बल ने लोगों को तुरंत अपने घरों और अन्य इमारतों को छोड़ने की चेतावनी दी, जहाँ ईरान समर्थित हिज़्बुल्लाह आतंकवादी समूह कथित तौर पर हथियार रखता है। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार, देश को 80,000 से अधिक संदिग्ध इज़राइली कॉल प्राप्त हुए, जिनमें लोगों को खाली करने के लिए कहा गया।

टेलीकॉम कंपनी ओगेरो के प्रमुख इमाद क्रेडीह ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि इस तरह के कॉल "तबाही और अराजकता पैदा करने के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध" थे। इस नवीनतम घटनाक्रम ने एक सप्ताह के उग्रवाद के बाद इज़राइल के 11 महीने के संघर्ष को पूर्ण युद्ध के करीब ला दिया है। इज़राइल द्वारा निकासी की घोषणा लेबनान में "व्यापक हमलों" के एक नए दौर की शुरुआत के तुरंत बाद की गई और संकेत दिया कि तेल अवीव संघर्ष के एक और दौर के लिए तैयार हो रहा है।

IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari exposing Hezbollah’s way of firing missiles from civilian homes, and how the IDF plans on dismantling it: pic.twitter.com/smkfjv6VDh