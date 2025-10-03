VIDEO: मंदिर में शॉर्ट्स पहनकर पहुंची महिला, पुजारी से लड़ाई का वीडियो वायरल

हरिद्वार के कनखल स्थित प्रसिद्ध दक्षिण काली मंदिर का वीडियो चर्चा में बना हुआ है। यहां एक महिला मंदिर में शॉर्ट्स पहनकर पहुंची और सुरक्षा गार्ड और पुजारियों ने ड्रेस को लेकर महिला को रोका।

Women Enter Temple Wearing Shorts: हरिद्वार के कनखल स्थित प्रसिद्ध दक्षिण काली मंदिर का वीडियो चर्चा में बना हुआ है। यहां एक महिला मंदिर में शॉर्ट्स पहनकर पहुंची और सुरक्षा गार्ड और पुजारियों ने ड्रेस को लेकर महिला को रोका। इसके बाद महिला ने जमकर हंगामा काटा है पुजारी और सुरक्षा गार्ड से जानकर बहस की। वायरल वीडियो में महिला कह रही है, 'ये रूल आप लोगों ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं', सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस तेज हो गई है और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है।

