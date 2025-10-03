Highlights VIDEO: मंदिर में शॉर्ट्स पहनकर पहुंची महिला, पुजारी से लड़ाई का वीडियो वायरल

Women Enter Temple Wearing Shorts: हरिद्वार के कनखल स्थित प्रसिद्ध दक्षिण काली मंदिर का वीडियो चर्चा में बना हुआ है। यहां एक महिला मंदिर में शॉर्ट्स पहनकर पहुंची और सुरक्षा गार्ड और पुजारियों ने ड्रेस को लेकर महिला को रोका। इसके बाद महिला ने जमकर हंगामा काटा है पुजारी और सुरक्षा गार्ड से जानकर बहस की। वायरल वीडियो में महिला कह रही है, 'ये रूल आप लोगों ने बनाए हैं, भगवान ने नहीं', सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस तेज हो गई है और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है।

हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर में एक महिला छोटे शॉर्ट्स पहनकर प्रवेश करना चाहती थी। पुजारी और सुरक्षाकर्मी ने मर्यादा का हवाला देकर रोका तो उसने हंगामा मचा दिया!धार्मिक स्थलों का सम्मान जरूरी है। काली सेना सभी धार्मिक स्थलों में सुनियोजित ड्रेस कोड लागू करने के लिए संकल्पित है। pic.twitter.com/Yq3OplGj7m — Kali Sena Uttarakhand (@kalisenauk) October 3, 2025

