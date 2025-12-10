पटना में पुलिस की गाड़ी का गलत U-Turn, महिला ने बीच सड़क ट्रैफिक नियमों की दिलाई याद

By संदीप दाहिमा | Updated: December 10, 2025 16:09 IST2025-12-10T16:09:35+5:302025-12-10T16:09:57+5:30

पटना में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जब पुलिस की एक गश्ती गाड़ी ने गलत दिशा से मोड़ लेने की कोशिश की। इस दौरान सामने से आ रही एक महिला चालक की कार से टक्कर होते-होते रह गई।

पटना में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जब पुलिस की एक गश्ती गाड़ी ने गलत दिशा से मोड़ लेने की कोशिश की। इस दौरान सामने से आ रही एक महिला चालक की कार से टक्कर होते-होते रह गई। समय रहते दोनों वाहनों के रुक जाने से बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद महिला चालक ने चुप रहने के बजाय पुलिसकर्मियों से सीधे सवाल करने शुरू कर दिए। महिला ने मौके पर ही ट्रैफिक नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जब आम लोगों पर नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता है, तो वर्दी वालों के लिए अलग नियम क्यों हों? यह बहस करीब आधे घंटे तक चलती रही।

जानकारी के अनुसार यह पूरा वाकया डाकबंगला चौराहे पर उस समय शुरू हुआ, जब कोतवाली थाना की गश्ती गाड़ी गलत दिशा से मार्ग में प्रवेश कर रही थी। वाहन में दारोगा कुमारी पल्लवी तैनात थीं। सामने से आ रही महिला चालक ने जब पुलिस की गाड़ी को रॉन्ग साइड से आते देखा तो तुरंत अपनी कार रोक दी और सीधा पुलिस वाहन के पास जाकर सवाल उठाए। महिला ने दारोगा से साफ शब्दों में पूछा कि अगर यही गलती वह खुद करती, तो क्या उसे बिना चालान छोड़ा जाता?

