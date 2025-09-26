VIDEO: हाईवे पर कपल का जानलेवा स्टंट, बाइक की टंकी पर लड़की को बैठाया, तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाई, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: September 26, 2025 19:43 IST2025-09-26T19:43:08+5:302025-09-26T19:43:08+5:30

Couple Bike Stunt Video Viral: अजमेर-जयपुर हाईवे का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक कपल ट्रैफिक पुलिस के नियमों की धज्जियां उड़ाता नजर आया है।

Couple Bike Stunt Video Viral: अजमेर-जयपुर हाईवे का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक कपल ट्रैफिक पुलिस के नियमों की धज्जियां उड़ाता नजर आया है। वायरल वीडियो में एक शख्स बाइक चला रहा है और बाइक की टंकी पर लड़की बैठी हुई नजर आ रही है। फिल्मी स्टाइल में ये कपल हाईवे पर बाइक दौड़ा रहा है, वीडियो वायरल होने पर अजमेर जिला पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और आरोपी के खिलाफ सख्त कारवाई के निर्देश दिए हैं।


Woman Sits on Bike Tank Couple performing a dangerous stunt in Jaipur Highway Watch video


