VIDEO: ग्रेटर नोएडा में महिला की दंबगई, सरेआम शख्स का कॉलर पकड़ घसीटा; राहगीरों बने रहे तमाशबीन

By अंजली चौहान | Updated: September 26, 2025 12:55 IST2025-09-26T12:54:32+5:302025-09-26T12:55:27+5:30

Noida Viral Video: क्लिप देखने के बाद एक व्यक्ति ने दावा किया कि महिला “अमीर और संपन्न है, इसीलिए पुरुष ने कुछ नहीं कहा।”

woman in Greater Noida publicly dragged man by the collar passersby remained spectators video viral | VIDEO: ग्रेटर नोएडा में महिला की दंबगई, सरेआम शख्स का कॉलर पकड़ घसीटा; राहगीरों बने रहे तमाशबीन

VIDEO: ग्रेटर नोएडा में महिला की दंबगई, सरेआम शख्स का कॉलर पकड़ घसीटा; राहगीरों बने रहे तमाशबीन

Noida Viral Video: ग्रेटर नोएडा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में सड़क पर लोगों की भीड़ जमा है जहां एक महिला एक पुरुष पर बर्बरता करते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल, एक महिला कथित तौर पर स्कूटर दुर्घटना के बाद एक व्यक्ति को उसकी कमीज़ से घसीटते हुए कैमरे में कैद हो गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फुटेज में, महिला ज़मीन पर बैठे व्यक्ति को उसकी कमीज़ से खींचकर पीटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि सड़क किनारे भीड़ जमा हो गई है। वहाँ मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने के बजाय, ज़्यादातर इस झगड़े को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करना ही बेहतर समझा।

यह वीडियो X पर इस संदेश के साथ पोस्ट किया गया था, "नोएडा में एक महिला स्कूटर दुर्घटना के बाद एक व्यक्ति को उसकी कमीज़ से घसीटती हुई दिखाई दे रही है। फिर से, वहाँ खड़े लोग वीडियो बनाने में व्यस्त हैं।"

यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया यूज़र्स ने इसे "घृणित" करार दिया है।

एक व्यक्ति ने लिखा, "घृणित..!!..सड़क पर किसी को जज और जल्लाद की भूमिका निभाने का मौका नहीं मिलता..किसी को बालों से घसीटना क्रूर और गैरकानूनी है..इससे भी बुरी बात यह है कि राहगीरों ने इसे रोकने या पुलिस को बुलाने के बजाय वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिससे पता चलता है कि हम कितने बेपरवाह हो गए हैं। महिला को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, और जो लोग चुपचाप खड़े रहे उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए।"

एक टिप्पणी में लिखा था, "आजकल असली मर्द कहाँ हैं?"

एक अन्य ने लिखा, "लगता है लोग असल ज़िंदगी में मदद करने से ज़्यादा वायरल होने में दिलचस्पी रखते हैं।"

एक टिप्पणी में लिखा था, "आजकल मर्द इतने कमज़ोर क्यों हो गए हैं? आपको अत्याचारियों से अपनी रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए।"

एक उपयोगकर्ता ने नोएडा पुलिस को टैग करते हुए लिखा, "क्या महिलाओं के लिए कोई क़ानून का राज नहीं है? क्या यही लैंगिक समानता है?"

नोएडा में रोड रेज का मामला

यह घटना नोएडा में रोड रेज के कई मामलों के बाद हुई है। जुलाई में, नोएडा के सेक्टर 58 में तीन लोगों ने एक व्यक्ति पर हमला किया, जब उनकी गाड़ियों में टक्कर हो गई। सीसीटीवी फुटेज में एक सेडान कार मुख्य सड़क से सर्विस लेन में प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक एसयूवी उसमें टकरा गई। बदमाशों ने तुरंत उस व्यक्ति पर हमला कर दिया और उसे तब तक लात-घूँसे मारे जब तक वह ज़मीन पर गिर नहीं गया। एक राहगीर ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने हमला जारी रखा। बाद में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया और हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया।

मई में, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक बीएमडब्ल्यू कार में सवार चार बदमाशों ने एक फोर्ड इकोस्पोर्ट का कई किलोमीटर तक पीछा किया और अस्पताल जा रहे एक परिवार पर बोतलें फेंकी।

Web Title: woman in Greater Noida publicly dragged man by the collar passersby remained spectators video viral

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Greater NoidaNoida PoliceViral Videosocial medianoida newsग्रेटर नोएडावायरल वीडियोसोशल मीडियानोएडा समाचार