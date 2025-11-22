VIRAL: ट्रेन में मैगी बनाती महिला का वीडियो वायरल, रेलवे ने बताया दंडनीय अपराध...
By संदीप दाहिमा | Updated: November 22, 2025 12:14 IST2025-11-22T12:12:42+5:302025-11-22T12:14:13+5:30
Woman cooks Maggi in Train: सोशल मीडिया पर ट्रेन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक महिला ट्रेन के अंदर मैगी बना रही है। महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसपर खूब लाइक्स और कमेंट आ रहे हैं।
Woman cooks Maggi in Train: सोशल मीडिया पर ट्रेन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें एक महिला ट्रेन के अंदर मैगी बना रही है महिला का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसपर खूब लाइक्स और कमेंट आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे खतरनाक और सुरक्षा को लेकर चिंता बता रहे हैं क्यों की महिला ने एसी कोच में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट में केतली लगाकर मैगी बनाई है। सोशल मीडिया एक्स पर सेंट्रल रेलवे ने पोस्ट करते हुए सख्त प्रतिक्रिया दी है और बताया है की ट्रेन में इलेक्ट्रॉनिक केतली का उपयोग सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ऐसा करना असुरक्षित, अवैध और एक दंडनीय अपराध है।
Is this train travel hack to cook food in train is okay?— Woke Eminent (@WokePandemic) November 20, 2025
Is this legal? pic.twitter.com/tuxj9qsoHv
Action is being initiated against the channel and the person concerned.— Central Railway (@Central_Railway) November 21, 2025
Using electronic kettle inside trains is strictly prohibited.
It is unsafe, illegal, and a punishable offence. It can lead to fire incidence and be disastrous for other passengers also.
May also cause… https://t.co/di9vkxrDLv