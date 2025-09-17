VIDEO: पति पर उड़ेल दिया खौलता गर्म पानी, सोया हुआ था पति, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: September 17, 2025 19:54 IST2025-09-17T19:54:56+5:302025-09-17T19:54:56+5:30

Wife Threw Boiling Hot Water on Her Husband: ग्वालियर से दिमाग हिला देने वाला घटना सामने आई है, यहां एक पत्नी ने सोते हुए पति पर खौलता हुआ गर्म पानी उड़ेल दिया। घटना ग्वालियर जिले के भितरवार कस्बे की बताई जा रही है जहां सोते हुए पति को पत्नी उठाने की कोशिश की और इसके बाद नहीं उठने पर सीधे खौलता हुआ गर्म पानी डाल दिया। पति हॉस्पिटल में एडमिट है और इलाज जारी है, हॉस्पिटल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

