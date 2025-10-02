लड़के ने दहेज में रेंज रोवर और डुप्लेक्स फ्लैट लेने से मना किया तो लड़की के बाप को आया गुस्सा, दोष बताकर किया रिजेक्ट

नई दिल्ली: एक रेडिट उपयोगकर्ता ने अपने परिवार में हुई एक अजीबोगरीब घटना का ज़िक्र किया। भारतीय शादियों में, जहाँ दहेज एक रिवाज़ के रूप में पारिवारिक मूल्यों से ज़्यादा अहमियत रखता है, वहीं दुल्हन के परिवार से उपहार, संपत्ति, कार और पैसे लेने से इनकार करने पर दूल्हे को अस्वीकार करने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया।

इस घटना का वर्णन करते हुए, रेडिट उपयोगकर्ता ने एक पोस्ट में बताया कि उसके 27 वर्षीय, 5'10 लंबे चचेरे भाई, जो अच्छी कमाई करता है, एक धनी परिवार से ताल्लुक है, माता-पिता के पास "रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट और पब का व्यवसाय" और पैतृक संपत्ति और BMW M340i का मालिक है, को "दहेज लेने से इनकार करने के कारण अस्वीकार कर दिया गया।" दरअसल, दूल्हे को एक अरेंज मैरिज के लिए "एक अच्छी लड़की, स्मार्ट, करियर-केंद्रित, अच्छे पारिवारिक मूल्यों वाली" मिली।

हालाँकि, जब उन्होंने बिना दहेज के उस लड़की से शादी करने की कोशिश की, तो बात कुछ खास नहीं हुई। पोस्ट में लिखा है, "फिर लड़की के पिता मेरे चचेरे भाई से पूछते हैं कि उसे कितना दहेज चाहिए। चचेरा भाई कहता है, "कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ।" लड़की का बाप ज़िद करता है; कम से कम कुछ "उपहार" तो ले लो, जैसे रेंज रोवर या डुप्लेक्स फ़्लैट वगैरह। चचेरा भाई फिर भी मना कर देता है। यह आगे-पीछे का सिलसिला कुछ देर तक चलता रहता है।"

दमनकारी परंपराओं को बदलने के उनके प्रगतिशील दृष्टिकोण से लड़की के पिता सहमत नहीं हुआ, जिसने दहेज लेने से इनकार करने पर उसे रिजेक्ट कर दिया और कहा, "एक उच्च मूल्य वाला व्यक्ति अपनी कीमत जानता है। अगर वह दहेज लेने से इनकार कर रहा है, तो उसमें कोई न कोई दोष ज़रूर होगा।" उन्होंने दोष शब्द का शाब्दिक प्रयोग किया। इसे समझाने के लिए, उन्होंने एक बेहतरीन उदाहरण भी दिया: "शाओमी/वीवो के फ़ोन 15,000-20,000 रुपये के होते हैं, फिर भी लोग iPhone के लिए एक लाख से ज़्यादा चुकाते हैं क्योंकि वे कीमती होते हैं।"

पोस्ट के अंत में, रेडिटर ने कहा, "मुझे खुशी है कि मेरे भाई ने एक गोली को चकमा दे दिया।"

एक यूज़र ने लिखा, "कभी-कभी हालात बिगड़ने पर दहेज़ एक सौदेबाज़ी का ज़रिया बन जाता है। और जिनके पास पैसा होता है, वे अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए कुछ और चाहते हैं, और यहाँ भी यही स्थिति दिख रही है।"

एक अन्य उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, "भाई को ऐसे ही जवाब देना चाहिए था। तुम मुझे दहेज क्यों दे रहे हो? क्या यह लड़की ख़राब है? मानो एक आदर्श लड़की होने से जो कुछ छूट गया था, उसकी भरपाई कर रहे हो।"

एक तीसरे उपयोगकर्ता ने कहा, "वह दहेज इसलिए दे रहा था ताकि अगर हालात बिगड़ जाएँ, और ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है, तो दुल्हन दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराकर भारी भरकम गुजारा भत्ता ले सके। यानी 40-50 लाख का निवेश उन्हें कुछ सालों में 4-5 करोड़ रुपये दिला सकता है। तुम्हारे चचेरे भाई ने वाकई एक गोली को चकमा दे दिया।"

Web Title: When the boy refused to accept a Range Rover and a duplex flat as dowry, the girl's father got angry and rejected him citing faults