Highlights VIDEO: शख्स को जिंदा निगल गई व्हेल मछली!, फिर हुआ चमत्कार, देखें वीडियो

Whale Swallows Man: समुद्र की गहराई और उसमें रहने वाले जीवों के बारे में आपने कई कहानियां सुनी होंगी। लेकिन आज ऐसा चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। एक शख्स समुंद्र में बोटिंग कर रहा होगा है और अचानक से एक बड़ी विशाल व्हेल मछली उसे बोट के साथ निगल जाती है। अगले ही पल व्हेल मछली शख्स को अपने मुंह से उगल देती है और उसकी जान बच जाती है। रूह कंपा देने वाली ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। इस दुर्घटना से बचने के बाद शख्स ने अपना अनुभव वीडियो में बताया है।

Humpback whale swallows kayaker off Chile before releasing him. pic.twitter.com/UuUatMGUxN