Highlights VIRAL: हाईवे पर खतरनाक स्टंट करते युवक, जामनगर का वीडियो वायरल

Jamnagar Bike Stunt Video: गुजरात के जामनगर से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, यहां कुछ युवकों का ग्रुप जामनगर हाईवे पर तेज रफ्तार से बाइक चलाते और स्टंट करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है की आगे वाला बाइक सवार कैसे बार-बार लाइन बदल रहा है। ऐसी स्टंट बाजी से हाईवे पर और लोगों की जान को खतरा भी हो सकता था, सोशल मीडिया पर लोग इन स्टंट करने वाले युवकों पर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर गुजरात पुलिस को टैग भी किया है।

