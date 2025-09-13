VIRAL: भालू को पिलाई कोल्ड ड्रिंक, शख्स का वीडियो हुआ वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: September 13, 2025 17:42 IST2025-09-13T17:41:24+5:302025-09-13T17:42:01+5:30
Chhattisgarh Viral Video: कुछ लोग लाइक्स और व्यूज के चक्कर में जानवरों के साथ कुछ भी करते हैं, ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स भालू को कोल्ड ड्रिंक पिला देता है। वीडियो छत्तीसगढ़ का है जिसमें शख्स पहले हाथ में कोल्डड्रिंक लेकर भालू के पास रख देता है। जिसके बाद भालू आकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है, वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स शख्स पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।