VIRAL: भालू को पिलाई कोल्ड ड्रिंक, शख्स का वीडियो हुआ वायरल

By संदीप दाहिमा | Updated: September 13, 2025 17:42 IST2025-09-13T17:41:24+5:302025-09-13T17:42:01+5:30

Chhattisgarh Viral Video: कुछ लोग लाइक्स और व्यूज के चक्कर में जानवरों के साथ कुछ भी करते हैं, ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स भालू को कोल्ड ड्रिंक पिला देता है।

Watch Video Man who gave Cold Drink to a Bear Went viral | VIRAL: भालू को पिलाई कोल्ड ड्रिंक, शख्स का वीडियो हुआ वायरल

VIRAL: भालू को पिलाई कोल्ड ड्रिंक, शख्स का वीडियो हुआ वायरल

HighlightsVIRAL: भालू को पिलाई कोल्ड ड्रिंक, शख्स का वीडियो हुआ वायरल

Chhattisgarh Viral Video: कुछ लोग लाइक्स और व्यूज के चक्कर में जानवरों के साथ कुछ भी करते हैं, ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स भालू को कोल्ड ड्रिंक पिला देता है। वीडियो छत्तीसगढ़ का है जिसमें शख्स पहले हाथ में कोल्डड्रिंक लेकर भालू के पास रख देता है। जिसके बाद भालू आकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है, वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स शख्स पर सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।


Web Title: Watch Video Man who gave Cold Drink to a Bear Went viral

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Viral VideoweirdChhattisgarhवायरल वीडियोअजब गजबछत्तीसगढ़