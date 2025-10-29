छठ पूजा पर सूर्यकुमार यादव की मां ने श्रेयस अय्यर के ठीक होने के लिए प्रार्थना की, वीडियो वायरल
By सतीश कुमार सिंह | Updated: October 29, 2025 19:39 IST2025-10-29T19:38:51+5:302025-10-29T19:39:57+5:30
हालत के बारे में जानने के बाद टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की माँ ने छठ पूजा के दौरान उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
मुंबईः भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। हालत के बारे में जानने के बाद टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव की माँ ने छठ पूजा के दौरान उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सूर्यकुमार की माँ को छठ पूजा के दौरान पूजा करते और दूसरों से अय्यर के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते देखा गया। उन्होंने कहा कि उनकी हालत के बारे में सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने कामना की कि वह सकुशल घर लौट आएँ।
Suryakumar Yadav';s Mother praying for Shreyas Iyer's speedy Recovery. 🥺❤️ pic.twitter.com/U6eHM2YOLS— Johns. (@CricCrazyJohns) October 29, 2025
सूर्यकुमार की बहन दीनल यादव ने इंस्टाग्राम पर अपनी माँ की प्रार्थना का एक वीडियो शेयर किया। यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मैच में क्षेत्ररक्षण करते समय अय्यर को तिल्ली में चोट लग गई और आंतरिक रक्तस्राव हो गया। वह मैदान पर गिर पड़े और सिडनी के सेंट विंसेंट अस्पताल ले जाया गया।
भारत की वनडे टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर को सिडनी के एक अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया है और उनकी हालत स्थिर है, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता कम हो गई है। उन्हें तिल्ली की चोट (स्प्लीनिक रप्चर) और पसली में चोट के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी का मुश्किल कैच लेने की कोशिश में अय्यर को बाईं पसली के निचले हिस्से में चोट लग गई थी। शुरुआत में वह फिजियो की मदद से मैदान से बाहर चले गए, लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके कारण उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
बाद में किए गए परीक्षणों से पता चला कि तिल्ली में चोट लगने के कारण आंतरिक रक्तस्राव हुआ था, जिसके बाद उन्हें गहन निगरानी के लिए आईसीयू में भर्ती कराया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने बयान में कहा, ‘‘चोट का तुरंत पता चल गया और खून बहने को तुरंत रोका गया। उसकी हालत अब स्थिर है और वह अब भी निगरानी में है।
मंगलवार 28 अक्टूबर को दोबारा किए गए स्कैन में काफी सुधार दिखा और श्रेयस ठीक हो रहा है।’’ बीसीसीआई ने कहा, ‘‘बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी और भारत के विशेषज्ञों से सलाह करके उसकी प्रगति पर नजर रखेगी।’’ भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला के पहले मैच से पूर्व अय्यर की सेहत में सुधार के बारे में जानकर उन्हें खुशी हुई।
सूर्यकुमार ने कहा, ‘‘देखिए, हम डॉक्टर नहीं हैं। जब श्रेयस ने कैच लिया तो वह सामान्य लग रहा था। हममें से कोई भी वहां मौजूद नहीं था, केवल जो लोग वहां थे वे ही बता सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने बाद में उनसे बात की और वह सामान्य तरीके से बात कर रहे थे। तब हमें लगा के उनकी स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर है।
ईश्वर उनके साथ है और वह बहुत अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे और फिर हम उन्हें अपने साथ घर ले जाएंगे।’’ ऐसा माना जा रहा है कि बीसीसीआई के चिकित्सा सेवाओं के प्रमुख डॉ. दिनशॉ पारदीवाला ने बोर्ड को भेजे अपने पत्र में मैदान पर मौजूद चिकित्सा कर्मचारियों की उनकी त्वरित और कुशल प्रतिक्रिया के लिए सराहना की जिससे संभावित गंभीर स्थिति को टालने में मदद मिली। इस बीच सूत्रों ने संकेत दिया है कि अय्यर के परिवार के सदस्य जल्द ही उनसे मिलने के लिए सिडनी जाएंगे।