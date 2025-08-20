VIDEO: सड़कों से बारिश का पानी निकालता स्पाइडरमैन, हाथ में टॉयलेट वाइपर, देखें वायरल वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: August 20, 2025 21:02 IST2025-08-20T21:02:27+5:302025-08-20T21:02:27+5:30
Spiderman Viral Video: बारिश के कारण कई शहरों में जलभराव हो जाता है, ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर एक शख्स हाथ में टॉयलेट वाइपर लेकर सड़कों पर भरा पानी निकाल रहा है।
Spiderman Viral Video: बारिश के कारण कई शहरों में जलभराव हो जाता है, ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर एक शख्स हाथ में टॉयलेट वाइपर लेकर सड़कों पर भरा पानी निकाल रहा है। साथ ही ये स्पाइडरमैन कचरे से भरा एक पॉलीथीन भी पानी से निकाल कर फेंक देता है, वीडियो शेयर करते हुए शख्स ने कैप्शन लिखा है। 'बहुत पानी खाली करना है अभी ', सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है।