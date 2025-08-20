Highlights VIDEO: सड़कों से बारिश का पानी निकालता स्पाइडरमैन, हाथ में टॉयलेट वाइपर, देखें वायरल वीडियो

Spiderman Viral Video: बारिश के कारण कई शहरों में जलभराव हो जाता है, ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर एक शख्स हाथ में टॉयलेट वाइपर लेकर सड़कों पर भरा पानी निकाल रहा है। साथ ही ये स्पाइडरमैन कचरे से भरा एक पॉलीथीन भी पानी से निकाल कर फेंक देता है, वीडियो शेयर करते हुए शख्स ने कैप्शन लिखा है। 'बहुत पानी खाली करना है अभी ', सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है।

English summary :

Watch Spiderman Remove Rainwater from the Roads with Toilet Wiper see viral video

Web Title: Watch Spiderman Remove Rainwater from the Roads with Toilet Wiper see viral video