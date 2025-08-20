Watch: RPF जवान ने यात्री को जड़ा थप्पड़, चलती ट्रेन से की बाहर करने की कोशिश; वीडियो वायरल
By अंजली चौहान | Updated: August 20, 2025 12:17 IST2025-08-20T12:14:07+5:302025-08-20T12:17:11+5:30
RPF Viral Video: वीडियो में आरपीएफ अधिकारी एक युवा यात्री को सामान सहित ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में, युवा यात्री आरपीएफ कर्मी से "सॉरी सर" कहकर माफ़ी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अधिकारी उसे थप्पड़ मार देता है। अंत में, वीडियो में अन्य यात्री आरपीएफ कर्मी से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें।
RPF Viral Video: भारतीय रेलवे से हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं। रेलवे में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे पुलिस मौजूद रहती है जो यात्रियों की मदद करती है और किसी तरह की घटना होने से रोकती है। हालांकि, रेलवे पुलिस जवान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह यात्री के साथ मारपीट करता दिख रहा है।
वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जो कि एक यात्री ने ही बनाया है। इस वायरल क्लिप को एक एक्स यूज़र ने शेयर किया है। वीडियो में RPF अधिकारी उस युवा यात्री को उसके सामान सहित ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश करता दिख रहा है।
वीडियो में, युवा यात्री RPF कर्मी से "सॉरी सर" कहकर माफ़ी मांगता दिख रहा है और अधिकारी उसे थप्पड़ मार देता है। हालाँकि ऐसा लग रहा है कि यह घटना चलती ट्रेन में हुई है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार है। वीडियो के अंत में, अन्य यात्री RPF कर्मी से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
दिल दहला देने वाला वीडियो! भारतीय पुलिस ने निर्दोष शख्स को ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश 🚨@CMOfficeUP@RailMinIndia@RahulGandhi@timesofindia@htTweets@rpbreakingnewspic.twitter.com/cZalJU1LLp— Nehal (@nehal076) August 19, 2025
गौरतलब है कि वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद रेलवे की ओर से प्रतिक्रिया दी और कहा कि NR-3411 कृपया मामले की जाँच करें, आवश्यकता पड़ने पर शिकायतकर्ता से बात करें और संबंधित अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दें। ट्वीट में दिख रहे कांस्टेबल को RPF रिजर्व लाइन दया बस्ती में तैनात किया गया है। मामले की जाँच मंडल स्तर पर की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि अपना मोबाइल नंबर साझा करें, लेकिन आपका मोबाइल नंबर साझा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि अपना मोबाइल नंबर साझा करें ताकि कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा सके।
The constable seen in the tweet has been attached to RPF Reserve Line Daya Basti. The matter is being enquire at the divisional level.— RPF Delhi Division (@rpfnrdli) August 19, 2025