WATCH: पॉपुलर यूट्यूबर आईशोस्पीड​​ ने अफ्रीका टूर के दौरान चीते के साथ लगाई रेस, हैरान करने वाला रहा परिणाम

नई दिल्ली: पॉपुलर यूट्यूबर और स्ट्रीमर आईशोस्पीड (IShowSpeed) ​​ने एक चीते के साथ दौड़ते हुए अपना एक वीडियो रिलीज़ किया है, जो उनकी चल रही एथलेटिक स्टंट सीरीज़ के हिस्से के रूप में अब तक की सबसे साहसी और अनोखी चुनौतियों में से एक है। वीडियो में, 20 साल का स्ट्रीमर, डैरेन वॉटकिंस, पूरे जोश के साथ अपने लेटेस्ट स्टंट के लिए स्टेज तैयार करता है, और अपने विरोधी - एक पूरे बड़े चीते को इंट्रोड्यूस करता है। वह वीडियो में कहता है, "मैं आज इस चीते के साथ रेस करने जा रहा हूँ।"

रेस शुरू होने से पहले ही, चीता अचानक स्पीड पर हमला कर देता है, उसके पैर पर खरोंच आ जाती है और दो साफ़ निशान पड़ जाते हैं। चोट लगने के बावजूद, स्पीड हिम्मत नहीं हारता और रेस पूरी करने के लिए दृढ़ रहता है। इसके तुरंत बाद, स्पीड और चीता दोनों स्टार्टिंग लाइन पर अपनी जगह ले लेते हैं। जैसे ही काउंटडाउन शुरू होता है, उत्सुकता बढ़ जाती है। रेस शुरू होते ही, स्पीड पूरी कोशिश से आगे बढ़ता है, जबकि चीता बिना किसी मेहनत के तेज़ी पकड़ लेता है। आखिरी हिस्से में, जानवर आसानी से आगे निकल जाता है, और स्पीड से ठीक पहले फिनिश लाइन पार कर लेता है।

स्पीड अभी अफ्रीका टूर पर है, जो जनवरी 2026 के आखिर तक चलेगा। खास बात यह है कि चीता, जो धरती पर सबसे तेज़ ज़मीनी जानवर हैं, 100 से 120 km/h (68 से 75 mph) की स्पीड तक पहुँच सकते हैं। इसके उलट, इंसानों की सबसे तेज़ रिकॉर्ड की गई स्पीड, जो उसैन बोल्ट ने 2009 में बनाई थी, वह 44.72 km/h (27.78 mph) है।

इस क्लिप ने सोशल मीडिया को हैरान कर दिया है, कई यूज़र्स ने हैरानी जताई और दुनिया के सबसे तेज़ ज़मीनी जानवर के साथ रेस करने के उसके साहस और फैसले पर सवाल उठाए। प्रो एथलीटों और सेलिब्रिटीज़ के साथ रेस करने के लिए मशहूर, स्पीड ने मुश्किल और अप्रत्याशित विरोधियों के खिलाफ अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक खास जगह बनाई है।

IShowSpeed ​​की रेसिंग की हरकतें नवंबर 2024 में वायरल हुईं जब उसने $100,000 की 50-मीटर स्प्रिंट मुकाबले में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नूह लाइल्स को चुनौती दी। उसने लाइल्स को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिर में चैंपियन आगे निकल गया।

